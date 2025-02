𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 : 𝐋’𝐀𝐑𝐂𝐎𝐏 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐝’𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞

L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a présenté à la presse son rapport d’activités 2023, ce vendredi 31 janvier 2025, à Ouagadougou.

L’ARCOP, en tant qu’autorité administrative indépendante rattachée à la Primature, assure la régulation des marchés publics et des partenariats public-privé à travers diverses missions, notamment la définition des politiques, la formation et l’information des acteurs, le maintien du système d’information, la conduite des audits et l’évaluation du système, la discipline et le règlement des différends.

Après la remise du rapport d’activités comptant pour l’année 2023 au Premier ministre le 17 janvier 2025, il ne restait que sa présentation au public, d’où la présente conférence de presse qui a été présidée par le président du conseil de régulation, Abdallah Youssef Chahine Traoré.

Dans sa liminaire, le président du conseil de régulation, a fait savoir qu’en 2023, 4 164 marchés publics ont été conclus par les ministères, institutions et autres structures centrales de l’État, pour un montant total de 206 109 333 881 F CFA. En 2022, ces statistiques étaient de 3 142 marchés conclus pour une valeur de 162 165 475 575 F CFA.

L’ARCOP a poursuivi ses efforts de modernisation du système de gestion de la commande publique, notamment par la relecture de la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 et de ses décrets d’application, ainsi que par l’adoption de plusieurs arrêtés. 23 sessions de formation ont également été organisées au profit de 643 participants, dont 226 dans le cadre de formations certifiantes, en collaboration avec l’Université Thomas Sankara.

Concernant le règlement des différends, 118 sessions ont été tenues en 2023, traitant 1 064 dossiers, dont 867 plaintes, 104 demandes de conciliation et 93 dossiers disciplinaires.

Les secteurs ayant enregistré le plus de commandes publiques en 2023 sont ceux des fournitures (52,12 %), des prestations (9,27 %) et des services courants (29 %). Ces commandes ont principalement concerné l’appui aux populations déplacées et le renforcement de la sécurité.

Le rapport 2023 met également en lumière quelques faiblesses à corriger pour une meilleure action de la structure : La faible participation des femmes aux sessions de certification, l’absence de données sur l’exécution technique et financière des marchés publics, des difficultés dans le recouvrement de la redevance de régulation pour certains marchés, la persistance du non-respect des décisions de l’Organe de règlement des différends (ORD).

Face à ces défis, le Secrétaire permanent, Modeste Yaméogo, et son équipe s’engagent à poursuivre les efforts pour garantir une gestion saine et efficace des marchés publics au Burkina Faso. L’autorité entend renforcer les mesures suivantes : promouvoir l’accès des femmes aux formations sur la commande publique, améliorer le suivi de l’intégrité des marchés publics, renforcer la transparence et la traçabilité des marchés publics et revoir le système d’élaboration de la mercuriale des prix.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞