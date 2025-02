BURKINA-SOUTENANCE-SANTE-NEONATALE-MASTER

Soutenance Master II : Karidia Kaboré/Traoré pose la problématique de la mortalité néonatale et infantile à l’hôpital Yalgado

Ouagadougou, 31 janv. 2025 (AIB)-L’attaché de santé en pédiatrie, Karidia Kaboré/Traoré, en service à la néonatalogie du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, a soutenu jeudi, son Master II, qui aborde la problématique de la mortalité néonatale et infantile à l’hôpital Yalgado.

« Mon étude est basée sur un constat ou des bébés prématurés souffrent par manque de couveuses », a indiqué l’attaché de santé en pédiatrie, Karidia Kaboré/Traoré, en fin de formation en Master II de sociologie à l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ).

Son étude a porté sur le thème : « Les représentations sociales de la prématurité par les parturientes au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) de Ouagadougou ».

Selon elle, les conditions dans lesquelles les bébés prématurés sont gérés sont souvent la cause de leurs décès.

Mme Kaboré, qui s’exprimait jeudi à l’UJKZ de Ouagadougou, lors de sa soutenance, a précisé que la mortalité néonatale et infantile à l’Hôpital Yalgado est due à l’insuffisance des couveuses.

« En tant que sociologue, je me suis posée la question à savoir, pourquoi ne pas mener une recherche pour mieux comprendre la cause de ces décès. J’ai constaté qu’au Burkina Faso, sur 759 084 naissances vivantes 16 940 sont des prématurés soit 2,2% avec un taux de décès de 5% », a-t-elle ajouté.

Karidia Kaboré, dit avoir réalisé son étude socio-anthropologique en centre urbain à Ouagadougou à travers des entretiens individuels semi-structurés.

Elle s’est entretenue avec des parents des prématurés, des personnels de santé, avec des hommes et des femmes en communautés sur les représentations et les pratiques sociales liées à la prise en charge ainsi qu’à la gestion des enfants prématurés en milieu urbain à Ouagadougou.

Selon l’impétrante Kaboré, les normes sociales et culturelles interfèrent dans la participation de l’homme et de l’entourage dans la gestion et la prise en charge des enfants prématurés dans nos sociétés.

Elle a fait remarquer que des observations ont été faites à domicile et à l’hôpital Yalgado Ouédraogo pour mieux comprendre les pratiques, au-delà des discours.

Pour Karidia Kaboré/Traoré, l’insuffisance du personnel qualifié et du matériel, sont des facteurs qui influencent la bonne prise en charge des nouveaux nés prématurés au sein du CHU-YO.

Au terme de sa soutenance de Master II en sociologie, sa thématique, qualifiée d’intéressante et d’actualité, a été jugée recevable par le jury.

Le travail de Karidia Kaboré/Traoré a été sanctionné par la mention bien.

