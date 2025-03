𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐃𝐄𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐔 𝟐𝟔 𝐌𝐀𝐑𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟓

๐‚๐Ž๐Œ๐๐“๐„ ๐‘๐„๐๐ƒ๐” ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐๐’๐„๐ˆ๐‹ ๐ƒ๐„๐’ ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐„๐’ ๐ƒ๐” ๐Ÿ๐Ÿ” ๐Œ๐€๐‘๐’ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Le Conseil des ministres sโ€™est tenu ร Ouagadougou,

le mercredi 26 mars 2025,

en sรฉance ordinaire, de 09 H 00 mn ร 13 H 14 mn,

sous la prรฉsidence de

Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE,

Prรฉsident du Faso, Prรฉsident du Conseil des ministres.

Il a dรฉlibรฉrรฉ sur les dossiers inscrits ร son ordre du jour,

entendu des communications orales,

procรฉdรฉ ร des nominations

et autorisรฉ des missions ร lโ€™รฉtranger.

๐ˆ. ๐ƒ๐„๐‹๐ˆ๐๐„๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

I.1. AU TITRE DU MINISTERE DE Lโ€™ECONOMIE ET DES FINANCES

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant approbation des statuts de la Sociรฉtรฉ de Transit et Logistique du Burkina Faso en abrรฉgรฉ ยซ Faso Transit et Logistique ยป.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet de doter la Sociรฉtรฉ de Transit et Logistique du Burkina Faso de textes rรจglementaires en vue dโ€™accomplir ses missions, conformรฉment au dรฉcret nยฐ2000-189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2000 portant statut gรฉnรฉral des Sociรฉtรฉs dโ€™Etat.

I.2. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant nomination de Greffiers en chef.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet la nomination de dix (10) Greffiers en chef dans des juridictions, conformรฉment au dรฉcret nยฐ2019-1202/PRES/PM/MJ/MINEFID du 03 dรฉcembre 2019 portant conditions et modalitรฉs dโ€™affectation et de nomination du personnel du corps des greffiers.

I.3. AU TITRE DU MINISTERE DE Lโ€™INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE Lโ€™ARTISANAT

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant crรฉation dโ€™une Sociรฉtรฉ dโ€™Etat dรฉnommรฉe Sociรฉtรฉ de Transit et Logistique du Burkina Faso en abrรฉgรฉ ยซ Faso Transit et Logistique ยป.

La crรฉation de Faso Transit et Logistique sโ€™inscrit dans la dynamique de reconquรชte de lโ€™intรฉgralitรฉ du territoire national et de quรชte de souverainetรฉ par lโ€™Etat burkinabรจ. Elle a pour ambition de contribuer ร la maรฎtrise des circuits dโ€™approvisionnement et dโ€™รฉcoulement de certains produits stratรฉgiques.

La crรฉation de la Sociรฉtรฉ de Transit et Logistique du Burkina Faso vise entre autres :

– une meilleure maรฎtrise des charges liรฉes aux opรฉrations de transit de lโ€™Etat et de ses dรฉmembrements ;

– une optimisation de la gestion des approvisionnements et de lโ€™รฉcoulement des produits stratรฉgiques ;

– un accroissement des ressources de lโ€™Etat.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet la crรฉation de la Sociรฉtรฉ de Transit et Logistique du Burkina Faso conformรฉment ร la rรจglementation gรฉnรฉrale des sociรฉtรฉs ร capitaux publics.

I.4. AU TITRE DU MINISTERE DE Lโ€™ENSEIGNEMENT DE BASE, DE Lโ€™ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant crรฉation, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil de lโ€™รฉcole.

Le milieu scolaire connaรฎt lโ€™existence de nombreuses associations, notamment les Associations des parents dโ€™รฉlรจves (APE), les Associations des mรจres รฉducatrices (AME) et les Comitรฉs de gestion dโ€™รฉcole et dโ€™รฉtablissement scolaire (COGES). Ces structures agissent sรฉparรฉment et rencontrent de nombreuses difficultรฉs de fonctionnement ce qui ne favorise ni la rรฉsolution efficace des problรจmes des รฉtablissements scolaires ni lโ€™รฉpanouissement des apprenants.

Ce dรฉcret vise ร regrouper les APE, les AME et les COGES au sein dโ€™un organe unique dรฉnommรฉ ยซ Conseil de lโ€™รฉcole ยป.

Le Conseil de lโ€™รฉcole a pour vocation dโ€™organiser, de mobiliser et de favoriser la participation active des parents dโ€™รฉlรจves ร la vie scolaire. Il reprend ร son compte les missions des structures dรฉjร existantes dans les รฉtablissements du prรฉscolaire, du primaire, du non formel, du post-primaire et du secondaire. Cette structure unique assurera lโ€™accompagnement des รฉtablissements dโ€™รฉducation et dโ€™enseignement du public et du privรฉ aux plans pรฉdagogique, financier, culturel, social et environnemental.

Les innovations majeures de ce dรฉcret sont, entre autres :

– la promotion de la cantine endogรจne et la mobilisation des femmes et des hommes chargรฉs de la prรฉparation des plats ร lโ€™รฉcole ;

– lโ€™identification des dรฉtenteurs de savoirs locaux, en collaboration avec les directeurs et proviseurs afin dโ€™animer des sessions dโ€™apprentissage autour de ces savoirs endogรจnes ;

– lโ€™entretien de la ferme de lโ€™รฉcole par la dotation en matรฉriel dโ€™irrigation, en intrants et en appui technique ;

– la contribution ร la gestion de la discipline.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet la crรฉation du Conseil de lโ€™รฉcole en vue de lโ€™optimisation des interventions des structures associatives au sein des รฉtablissements scolaires.

I.5. AU TITRE DU MINISTERE DE Lโ€™ENVIRONNEMENT, DE Lโ€™EAU ET DE Lโ€™ASSAINISSEMENT

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant attributions, organisation, composition et fonctionnement du Conseil national de lโ€™Eau (CNEau).

Ce dรฉcret est une relecture du dรฉcret nยฐ2011-229/PRES/PM/MAHRH/MEF du 18 avril 2011 portant attributions, organisation, composition et fonctionnement du Conseil national de lโ€™Eau (CNEau).

Les innovations majeures de ce dรฉcret sont relatives ร :

– la prise en compte des collectivitรฉs territoriales ร travers leurs faitiรจres (Association des municipalitรฉs du Burkina Faso et Association des rรฉgions du Burkina Faso) dans le CNEau ;

– la suppression des conseils rรฉgionaux de lโ€™eau et des conseils communaux de lโ€™eau ;

– la rรฉduction du nombre de membres du CNEau.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet au Conseil national de lโ€™Eau de remplir efficacement ses missions.

I.6. AU TITRE DU MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE Lโ€™EMPLOI

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret porte dรฉtermination des symboles des sรฉlections nationales aux compรฉtitions internationales.

Ce dรฉcret vise lโ€™application de la loi nยฐ050-2019/AN du 21 novembre 2019 portant loi dโ€™orientation des sports et des loisirs.

Les symboles se dรฉfinissent par ยซ lโ€™ensemble des signes physiques ou abstraits qui incarnent lโ€™identitรฉ nationale et distinguent le sportif burkinabรจ lors des compรฉtitions internationales ยป.

Les symboles des sรฉlections nationales aux compรฉtitions internationales sont caractรฉrisรฉs par lโ€™Emblรจme national, lโ€™Hymne national, les Armoiries et la Devise.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet dโ€™uniformiser lโ€™usage des symboles des sรฉlections nationales aux compรฉtitions sportives internationales.

Le deuxiรจme dรฉcret porte institutionnalisation des Jeux nationaux de la relรจve sportive (JNRES).

La formation de la relรจve sportive est fortement tributaire du financement du sport burkinabรจ. La faiblesse du financement dans le domaine a entre autres pour consรฉquence, la non rรฉgularitรฉ des compรฉtitions au profit des petites catรฉgories et le fort taux de dรฉperdition dans les structures de formation.

Fort de ce constat, lโ€™Etat burkinabรจ a dรฉcidรฉ de faire de la formation de la relรจve sportive une prioritรฉ ร travers la crรฉation des Jeux nationaux de la relรจve sportive en abrรฉgรฉ ยซ JNRES ยป.

Ces jeux constituent une manifestation sportive officielle pluridisciplinaire dโ€™envergure nationale organisรฉe au profit des structures de formation de la relรจve sportive.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret consacre lโ€™institutionnalisation des Jeux nationaux de la relรจve sportive.

๐ˆ๐ˆ. ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐Ž๐‘๐€๐‹๐„๐’

II.1. Le ministre de lโ€™Environnement, de lโ€™eau et de lโ€™assainissement a fait au Conseil une communication relative ร la tenue de la 7e รฉdition de la Journรฉe nationale de lโ€™arbre (JNA) et au lancement de la campagne de reboisement 2025, le 21 juin prochain dans la rรฉgion du Centre-Sud.

La 7e รฉdition de la JNA est placรฉe sous le thรจme ยซ Plantes mรฉdicinales : source de rรฉsilience sanitaire et climatique des communautรฉs ยป.

Cette รฉdition marquera une รฉtape clรฉ dans lโ€™accรฉlรฉration de la bataille pour le renforcement de la couverture vรฉgรฉtale de notre pays. Elle intervient รฉgalement dans un contexte marquรฉ par le retour des personnes dรฉplacรฉes internes dans leurs localitรฉs dโ€™origine, dโ€™oรน lโ€™impรฉratif dโ€™intรฉgrer la question de la rรฉsilience des populations ร travers les biens nutritionnels et sanitaires de lโ€™arbre dans la campagne de reboisement 2025.

La tenue de la 7e JNA sโ€™appuie sur les concepts suivants :

– ยซ une province, un bosquet ร but mรฉdicinal ยป sur au moins 2 ha ;

– ยซ une รฉcole, un jardin botanique ยป pour 100 รฉtablissements dโ€™enseignement ;

– ยซ un espace vert, un amรฉnagement paysager ยป ;

– ยซ lโ€™heure du Prรฉsident pour reverdir le Faso ยป avec la mise en terre de 10 millions de plants ;

– ยซ un dรฉpartement/une commune avec au moins 2km de plantations dโ€™alignement ยป ;

– une course cycliste ยซ Coup de pรฉdale pour lโ€™arbre ยป.

II.2. Le ministre des Sports, de la jeunesse et de lโ€™emploi a fait au Conseil une communication relative ร lโ€™organisation de la 3e รฉdition des Jeux nationaux de la relรจve sportive (JNRES) du 31 aoรปt au 14 septembre 2025 ร Bobo-Dioulasso.

Lโ€™objectif des JNRES est de crรฉer un cadre sain et fรฉdรฉrateur pour lโ€™expression des talents sportifs. Ces jeux permettent dโ€™augmenter le nombre de compรฉtitions pour les petites catรฉgories, de renforcer la formation des jeunes afin dโ€™accroรฎtre leur potentiel sur le marchรฉ du recrutement. Ils concourent รฉgalement ร la professionnalisation du sport national.

Lโ€™innovation majeure de cette รฉdition est lโ€™introduction des phases รฉliminatoires dans les treize (13) rรฉgions.

La 3e รฉdition des JNRES concerne le football, le volleyball, le handball, le basketball, lโ€™athlรฉtisme, le cyclisme et la lutte.

Cette รฉdition mobilisera 4 000 jeunes sportifs รขgรฉs de 14 ร 17 ans et environ 400 encadreurs.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

III.1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DE LA PRIMATURE

– Monsieur Wendwaoga KERE, Officier gรฉnรฉral, est nommรฉ Secrรฉtaire permanent de la Commission nationale de contrรดle des armes.

B. AU TITRE DU MINISTERE DE Lโ€™ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA MOBILITE

– Monsieur Souleymane BAGAYEN, Mle 212 367 M, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Conseiller technique du Gouverneur du Centre chargรฉ des questions relatives ร la jeunesse, ร la formation professionnelle et ร lโ€™emploi ;

– Monsieur Ali Isaac DIAPA, Mle 91 714 G, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Conseiller technique du Gouverneur de la Rรฉgion du Centre-Nord chargรฉ des questions relatives ร la jeunesse, ร la formation professionnelle et ร lโ€™emploi.

C. AU TITRE DU MINISTERE DE Lโ€™ECONOMIE ET DES FINANCES

– Monsieur Bapio BAYILI, Mle 51 213 T, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 10e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des impรดts ;

– Monsieur Arzouma Marcel SAWADOGO, Mle 119 356 E, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur des enquรชtes et de la recherche fiscales ;

– Monsieur Joรซl DAKUYO, Mle 43 100 E, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du Centre des impรดts de Ouaga VII ;

– Monsieur Ousseini KONTOGOMDE, Mle 272 854 M, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des impรดts du Boulgou ;

– Monsieur Brahima TRAORE, Mle 200 231 H, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des impรดts du Sanmatenga ;

– Monsieur Abdoulaye TAOUSA, Mle 334 204 M, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des impรดts du Tuy ;

– Madame Irรจne KABRE/BOUGOUMA, Mle 54 643 G, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 13e รฉchelon, est nommรฉe Secrรฉtaire gรฉnรฉrale de lโ€™Institut des finances publiques du Burkina (IFPB) ;

– Madame Yvonne HEMA/SAGNON, Mle 23 02 351 Y, catรฉgorie IA, 6e รฉchelon, Enseignant-formateur, est nommรฉe Directrice des รฉtudes et des stages de lโ€™Institut des finances publiques du Burkina ;

– Monsieur Sado ILBOUDO, Mle 324 122 R, Conseiller en gestion des ressources humaines et management des administrations, 1รจre classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Directeur des ressources humaines de lโ€™Institut des finances publiques du Burkina ;

– Monsieur Yaya ZONGO, Mle 119 305 P, Inspecteur du trรฉsor, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de lโ€™administration des finances de lโ€™Institut des finances publiques du Burkina ;

– Madame Fรฉlicitรฉ TRAORE/OUATTARA, Mle 23 02 363 F (EPE), Enseignant-formateur, catรฉgorie IA, 9e รฉchelon, est nommรฉe Directrice de lโ€™Ecole nationale des rรฉgies financiรจres ;

– Monsieur Ababeribayouni TINAGUIAN, Mle 96 932 N, Inspecteur du trรฉsor, 1รจre classe, 11e รฉchelon, est nommรฉ Comptable principal en deniers et valeurs de lโ€™Institut des sciences et techniques de lโ€™information et de la communication (ISTIC).

D. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE Lโ€™EXTERIEUR

– Monsieur Moumini GUIGUENDE, Mle 105 217 R, Conseiller des affaires รฉtrangรจres, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Directeur Afrique ;

– Monsieur Seydou KI, Mle 200 460 A, Conseiller des affaires รฉtrangรจres, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Chef de dรฉpartement de lโ€™รฉligibilitรฉ et de la protection internationale ร la Commission nationale des rรฉfugiรฉs (CONAREF).

E. AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

– Monsieur Moussa Alex SAWADOGO, Mle 29 50 032 T (Mle FESPACO), Historien, est nommรฉ Directeur gรฉnรฉral de lโ€™Agence burkinabรฉ de la cinรฉmatographie et de lโ€™audiovisuel ;

– Madame Salamata Josรฉe Laurence ZOUNGRANA/OUEDRAOGO, Mle 50 570 H, Conseiller des affaires culturelles, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉe Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Jean Yves BAYALA, Mle 41 570 T, Professeur de musique, 2e grade, 12e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Tibo Jean Paul TAPSOBA, Mle 220 283 K, Conseiller en communication, 1รจre classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission ;

– Monsieur Adama SANOU, Mle 208 967 U, Conseiller dโ€™intendance scolaire et universitaire, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de lโ€™administration et des finances de la Semaine nationale de la culture (SNC).

F. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

– Madame Naloubebouolรจ Annick DABIRE, Mle 92 573 P, Inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire divisionnaire, catรฉgorie I, 3e รฉchelon, est nommรฉe Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Pascal DABIRE, Mle 59 939 A, Inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire divisionnaire, catรฉgorie I, 3e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission ;

– Monsieur Noma Marie Arnaud OUOBA, Mle 279 606 C, Greffier en chef, catรฉgorie AG, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du dรฉveloppement institutionnel et de lโ€™innovation ;

– Monsieur Jean-Marie KABRE, Mle 240 053 M, Inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire principal, catรฉgorie I, 2e classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la planification et de la coopรฉration pรฉnitentiaire ;

– Monsieur Madi DABILGOU, Mle 88 349 R, Inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire, catรฉgorie I, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la Maison dโ€™arrรชt et de correction de Bogandรฉ ;

– Monsieur Efrem Modeste KY, Mle 57 412 R, Inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire principal, catรฉgorie I, 3e grade, 1er รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la Maison dโ€™arrรชt et de correction de Bobo-Dioulasso ;

– Monsieur Julien OUEDRAOGO, Mle 53 649 E, Inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire, catรฉgorie I, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du centre pour mineurs en conflits avec la loi de Fada Nโ€™Gourma ;

– Monsieur Armand SAWADOGO, Mle 57 379 G, Inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire principal, catรฉgorie I, 3e grade, 1er รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la Maison dโ€™arrรชt et de correction de Ouahigouya ;

– Monsieur Alexis PARE, Mle 213 760 M, Inspecteur de sรฉcuritรฉ pรฉnitentiaire, catรฉgorie I, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la Maison dโ€™arrรชt et de correction de Yako.

Les personnes dont les noms suivent sont nommรฉes Greffiers en chef :

– Monsieur Sรฉgnodo Grรฉgoire KOUDA, Mle 59 822 J, est nommรฉ Greffier en chef ร la Cour dโ€™appel de Ouagadougou ;

– Madame Alexandra Marie TOUGRI, Mle 358 291 Z, est nommรฉe Greffier en chef ร la Cour dโ€™appel de Ouagadougou ;

– Monsieur Dimlawendรฉ Pierre Joseph NABALOUM, Mle 358 265 P, est nommรฉ Greffier en chef ร la Cour dโ€™appel de Ouagadougou ;

– Madame Wendpanga Rosalie KABORE, Mle 358 257 S, est nommรฉe Greffier en chef au Tribunal de Grande instance de Ziniarรฉ ;

– Monsieur Noraogo Franรงois BAMOGO, Mle 358 239 Y, est nommรฉ Greffier en chef au Tribunal de Grande instance de Manga ;

– Monsieur Nomwendรฉ Jean Bertrand Garides MOURFOU, Mle 358 264 Y, est nommรฉ Greffier en chef au Tribunal de Grande instance de Koupรจla ;

– Monsieur Abdourahim TASSEMBEDO, Mle 358 287 J, est nommรฉ Greffier en chef au Tribunal de Grande instance de Fada Nโ€™Gourma ;

– Monsieur Somkienda Hamado TORO, Mle 358 290 U, est nommรฉ Greffier en chef au Tribunal de Grande instance de Boromo ;

– Monsieur Abdias SAYE, Mle 279 608 P, est nommรฉ Greffier en chef au Tribunal de Grande instance de Diรฉbougou ;

– Monsieur Ibrahim DIA, Mle 216 596 K, est nommรฉ Greffier en chef au Tribunal de Grande instance de Pรด.

G. AU TITRE DU MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

– Monsieur Djibril IRA, Mle 900, Inspecteur des services postaux et financiers, est nommรฉ Directeur de la coopรฉration et du dรฉveloppement postal.

H. AU TITRE DU MINISTERE DE Lโ€™ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE Lโ€™INNOVATION

– Madame Windkouni Haoua Eugenie MAIGA, Mle 249 122 J, Enseignant-chercheur, catรฉgorie P, 3e รฉchelon, est nommรฉe Prรฉsidente de lโ€™Universitรฉ Norbert ZONGO ;

– Monsieur Teyourรฉ Benoit Joseph BATIENO, Mle 258 306 Z, Maรฎtre de recherche, catรฉgorie P, grade initial, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur gรฉnรฉral de lโ€™Agence nationale de valorisation des rรฉsultats de la recherche et des innovations (ANVAR) ;

– Monsieur Noufou OUEDRAOGO, Mle 110 932 Y, Chercheur, catรฉgorie P1, grade intermรฉdiaire, 1er รฉchelon, est nommรฉ Dรฉlรฉguรฉ gรฉnรฉral adjoint chargรฉ de la valorisation du Centre national de recherche scientifique et technologique (CNRST).

I. AU TITRE DU MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE Lโ€™EMPLOI

– Monsieur Mamadou CISSE, Mle 259 726 E, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Directeur gรฉnรฉral de lโ€™Observatoire national de lโ€™emploi et de la formation ;

– Madame Mamounata IGO/OUEDRAOGO, Mle 118 771 J, Ingรฉnieur en gรฉnie civil, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉe Directrice des รฉtudes et du contrรดle des rรฉalisations du Burkina Yin-Wisgr Mรฉta (BYM) ;

– Monsieur Yacouba OUEDRAOGO, Mle 258 080 B, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Chef de dรฉpartement de lโ€™Initiative Youth Connekt Burkina ;

– Madame Geneviรจve AYI/KABRE, Mle 258 180 H, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉe Chef de dรฉpartement de la communication, du partenariat et de la mobilisation des ressources au Secrรฉtariat permanent/Youth Connekt Burkina ;

– Madame Salimata NIKIEMA, Mle 258 066 M, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉe Chef de dรฉpartement suivi-รฉvaluation et capitalisation au Secrรฉtariat permanent/Youth Connekt Burkina.

J. AU TITRE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

– Monsieur Mahama WONGO, Mle 245 198 F, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la gestion des finances.

III.2. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS Dโ€™ADMINISTRATION

Le Conseil a procรฉdรฉ ร la nomination dโ€™Administrateurs aux Conseils dโ€™administration :

– de lโ€™Institut supรฉrieur de logistique de Ouagadougou (ISLO) au titre du ministรจre de la Dรฉfense et des anciens combattants ;

– de lโ€™Ecole nationale des travaux publics (ENTP) au titre du ministรจre des Infrastructures et du dรฉsenclavement.

A. MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant nomination des personnes ci-aprรจs, Administrateurs au Conseil dโ€™administration de lโ€™Institut supรฉrieur de logistique de Ouagadougou (ISLO) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT Lโ€™ETAT

Au titre du ministรจre des Affaires รฉtrangรจres, de la coopรฉration rรฉgionale et des Burkinabรจ de lโ€™extรฉrieur :

– Monsieur Alban YAMEOGO, Mle 118 850 N, Conseiller des affaires รฉtrangรจres, en remplacement de Monsieur Saรฏdou OUEDRAOGO.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES ENSEIGNANTS ET INSTRUCTEURS PERMANENTS BURKINABE DE Lโ€™INSTITUT

– Monsieur Kiswendsida Juste Anatanaire OUEDRAOGO, Officier, en remplacement de Monsieur Dinkou Ousseine KARAMBIRI.

B. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme les personnes ci-aprรจs, Administrateurs au Conseil dโ€™administration de lโ€™Ecole nationale des travaux publics (ENTP) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT Lโ€™ETAT

Au titre du ministรจre de lโ€™Administration territoriale et de la mobilitรฉ :

– Monsieur Sibidi Vincent TOUGRI, Mle 29 902 D, Administrateur gรฉnรฉral des services universitaires, en remplacement de Monsieur Moumouni GUIRE.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES ELEVES DE Lโ€™ENTP

– Monsieur Moumouni SANE, Mle 203 350 C, Elรจve ingรฉnieur en gรฉnie civil, pour la durรฉe de son mandat de dรฉlรฉguรฉ gรฉnรฉral, en remplacement de Monsieur Ismaรฏla OUEDRAOGO.

Le second dรฉcret renouvelle le mandat des personnes ci-aprรจs, Administrateurs au Conseil dโ€™administration de lโ€™Ecole nationale des travaux publics (ENTP) pour une derniรจre pรฉriode de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE CORPS ENSEIGNANT

– Monsieur Dominique BONKOUNGOU, Enseignant.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS DE Lโ€™ENTP

– Madame Salamata DERME, Mle 00 40 019 D, Agent marketing.

๐‹๐ž ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ž-๐ฉ๐š๐ซ๐จ๐ฅ๐ž ๐๐ฎ ๐†๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ,

๐๐ข๐ง๐ ๐๐ฐ๐ž๐ง๐๐žฬ ๐†๐ข๐ฅ๐›๐ž๐ซ๐ญ ๐Ž๐”๐„๐ƒ๐‘๐€๐Ž๐†๐Ž

๐‚๐ก๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ข๐ž๐ซ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐Ž๐ซ๐๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ญ๐š๐ฅ๐จ๐ง