Zoundweogo : La direction provinciale des Eaux et Forêts rend hommage à 8 de ses agents appelés à servir ailleurs

Manga, 20 sept. 2025 (AIB) – La direction provinciale des Eaux et Forêts (DPEF) du Zoundweogo a organisé vendredi, dans ses locaux, une cérémonie d’hommage en l’honneur de huit agents récemment affectés dans d’autres provinces.

La cérémonie, organisée dans l’enceinte de la DPEF, avait pour but de saluer l’engagement, l’esprit de collaboration et le dévouement desdits agents au service de l’État, a signifié le directeur provincial, Adama Kalmogo.

« Votre départ laisse sans doute un vide, mais il ouvre aussi une nouvelle page pleine d’opportunités pour vous », a-t-il déclaré.

Il les a aussi appelés à faire preuve de rigueur et de disponibilité dans leurs nouvelles fonctions. « Partout où vous irez, soyez d’abord des serviteurs de l’État et de la nation », a-t-il rappelé, assurant de son entière disponibilité pour tout soutien moral ou conseil.

Adama Kalmogo a également salué l’arrivée d’agents nouvellement affectés dans sa structure.

Prenant la parole au nom de ses collègues, la représentante des agents affectés, Gloria Compaoré, a exprimé sa reconnaissance pour la collaboration fructueuse vécue dans le Zoundweogo.

Elle a salué la quête constante de l’excellence du directeur provincial, affirmant qu’ils garderont à l’esprit son invitation à travailler avec abnégation, loyauté et dévouement.

La cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux agents honorés.

Agence d’Information du Burkina

