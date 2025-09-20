PERSONNALITÉ INVITÉE AU CAMP VACANCES FASO MÊBO DE OUAGADOUGOU, 2E VAGUE

Le Commandant Ismaël SOMBIÉ aux campeurs : « Soyez des exemples après ce camp »

(Ouagadougou, 19 septembre 2025). Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël SOMBIÉ était la personnalité invitée de la deuxième vague du Camp vacances Faso Mêbo, ce vendredi.

« Je suis passé pour vous encourager et surtout vous féliciter d’avoir fait le choix de venir apprendre en ces quelques jours avec les autres enfants tout ce qui vous a été inculqué », indique le Commandant Ismaël SOMBIÉ aux Campeurs.

Le ministre SOMBIÉ a souligné que la vision de ce camp est d’apprendre aux participants le savoir-faire, le savoir-être, l’esprit d’équipe, le sens de sacrifice et les préparer à être des futurs défenseurs de la patrie, à l’image du Prytanée militaire du Kadiogo (PMK) avec les enfants de troupe.

« Je vous encourage à être des exemples. Après être passés au Camp vacances Faso Mêbo, on doit sentir la différence dans votre environnement, sentir que vous êtes un nouveau type d’enfants ou d’élèves », soutient le ministre d’État.

Selon lui, la vision du gouvernement de faire bénéficier « l’ensemble des enfants de votre âge à qui nous devons inculquer des valeurs de nouveau Burkinabè qui incarne la dignité, la rigueur, le sérieux, l’intégrité et le travail ».

La personnalité invitée a salué les valeurs de vivre-ensemble enseignées à ces enfants venus de plusieurs horizons et de couches sociales diverses.

Direction de la communication de la Présidence du Faso