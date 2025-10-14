Zoundweogo/Don bourses scolaires : L’Association Tarwend-sida solidaire des enfants démunis de Manga

Manga, 13 oct. 2025 (AIB)- La salle de conférence du Conseil régional du Nazinon a accueilli, samedi, la 5ᵉ édition du don de bourses scolaires aux enfants démunis et ceux en situation de vie difficile. Organisé par l’Association Tarwend-sida, cet événement, a réuni autorités administratives, coutumières et religieuses de la région du Nazinon, ainsi que de nombreux partenaires et invités.

Au total, 70 élèves en situation de vulnérabilité ont bénéficié de bourses d’études. En plus, ils ont reçu des sacs et des kits scolaires, des sacs de riz et autres appuis matériels destinés à améliorer leurs conditions de vie et d’apprentissage. Parmi ces enfants vulnérables, 14 sont repartis chacun chez lui, avec un vélo.

Dans son discours, la Présidente de l’Association, Aline BOUDA, a rappelé que son organisation, depuis des années, s’est engagée en faveur de l’éducation.

« Les questions liées à l’éducation de nos enfants en situation de vulnérabilité ont toujours fait partie de nos priorités, car nous restons convaincus que l’éducation est la clé de l’essor de notre jeunesse et du développement de notre pays. » a-t-elle déclaré.

A cette occasion, elle a adressé un message d’encouragement aux bénéficiaires tout en les invitant à redoubler d’efforts quant à leur vie scolaire. Mme Bouda a saisi l’opportunité pour saluer la fidélité des partenaires qui accompagnent l’association dans ses actions.

La Marraine de la cérémonie, Jeanne Madeleine BOUDA, a, quant à elle, évoqué l’impact de ce geste dans la vie des bénéficiaires. « En tant que femme et mère au foyer, c’est pour moi une opportunité de donner un exemple fort à mes sœurs, pour qu’elles s’engagent à accompagner ces enfants que nous mettons au monde.

Chaque sourire d’enfant est une victoire sur la pauvreté, sur l’exclusion et sur le découragement. Derrière chaque sourire, il y a une histoire, parfois de souffrance, mais aussi de courage et d’espérance. Aujourd’hui, nous ne faisons pas qu’offrir des bourses scolaires, nous posons un acte d’amour. » a-t-elle indiqué.

En marge de la cérémonie, l’Association Tarwend-sida a également procédé à la remise de poubelles aux lycées provincial et municipal de Manga. Elle a également offert cinq bidons de cinq litres de savon liquide, cinq lave-mains et une tonne de ciment pour Faso Mêbo.

Agence d’Information du Burkina

BGB/bbp