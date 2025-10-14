Burkina-Banwa-don-vdp-drone

Banwa : La jeunesse remet un drone aux VDP et des vivres aux familles des disparus à Kouka

Kouka,13 Oct. 2025 (AIB)- La jeunesse de la commune rurale de Kouka située à 42 km de Solenzo a offert lundi un drone de plus de 4 millions et une somme de 150 000 F CFA aux VDP et aux dozos de Kouka pour la défense de la patrie, en présence de la population, des chefs coutumiers et religieux ainsi que les autorités administratives de la commune.

En plus de ce don, les familles des VDP tombés ont reçu chacune, un sac de riz de 50 kg, 1 bidon d’huile de 5 litres et une enveloppe de 10 000 F CFA soit un total de 7 sacs de riz de 50 kg,7 bidons d’huile de 5 litres et la somme de 70 000 F CFA d’aide aux familles de nos illustres disparus.

Ce don a été rendu possible grâce à une contribution volontaire de la population selon le président communal de la jeunesse, Soumadja Mamadou Sanou.

« Ici à Kouka, c’est grâce à l’entente, à la cohésion et au vivre ensemble que nous avons pu faire ce don. Si nous avons décidé de suivre la vision de notre Président le capitaine Ibrahim Traoré alors nous devons soutenir nos VDP et nos dozos qui font un travail remarquable », a déclaré », a-t-il déclaré.

Pour lui le don des vivres aux familles des victimes est un acte de solidarité de la la jeunesse envers les familles de leurs valeureux combattants tombés sur le champ d’honneur.

