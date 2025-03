Burkina/Zondoma-Veille-Citoyenne

Zondoma/Veille citoyenne : La coordination provinciale galvanise ses troupes

Gourcy, 16 mars 2025 (AIB) – La coordination provinciale de la veille citoyenne du Zondoma a rencontré les « wayiyans » du secteur 4 de Gourcy, le samedi 16 mars 2025. Avec eux, il a été question de maintenir la veille pour soutenir les autorités de la transition et les combattants jusqu’à la victoire finale contre l’insécurité.

Le principal rond-point du secteur 4 de Gourcy a connu une animation particulière dans la nuit du samedi 15 mars 2025. En effet les occupants des lieux ont reçu la visite des leaders de la coordination provinciale de la veille citoyenne du Zondoma.

Pour le coordonnateur provincial de la veille citoyenne du Zondoma Oumarou Ouédraogo, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une tournée dont l’objectif est d’encourager les « wayiyans » qui sont au niveau des ronds-points afin qu’ils renforcent la mobilisation autour du président, Ibrahim Traoré, et les combattants engagés dans la lutte contre le terrorisme.

« Je vous invite à rester soudés et prêts à répondre à toute action de développement aussi bien au niveau local que national », a-t-il déclaré à l’endroit des participants.

Avant lui, les autres intervenants, à l’image du responsable des femmes, celui des jeunes et des anciens ont tous reconnu la nécessité de s’engager dans la veille citoyenne.

« Nous qui sommes restés à la maison, nous devons tout mettre en œuvre pour soutenir et encourager ceux qui combattent sur le terrain », a indiqué le responsable communal de la veille citoyenne, Issa Ouédraogo qui, par ailleurs, a invité les bonnes volontés à encourager souvent les volontaires qui animent les ronds-points.

Plusieurs artistes locaux ont été associés à cette rencontre qui a tenu en haleine les participants au-delà de 23 heures. A terme, chaque secteur, chaque village et chaque commune aura sa cellule de veille citoyenne pour soutenir le développement communautaire et les actions du Président du Faso, foi du coordonnateur provincial Oumarou Ouédraogo. M. Ouédraogo était accompagné des autres membres de la coordination et bien d’autres leaders »wayiyans ».

Agence d’Information du Burkina

