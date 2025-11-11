Burkina-Zondoma-Montée-Couleurs

Zondoma/Montée des couleurs : Les jeunes interpellés sur la recrudescence des accidents de la circulation dans la cité de Naaba Yadéga

Gourcy, 10 nov. 2025 (AIB) – La montée des couleurs pour le mois de novembre a eu lieu, le lundi 10 novembre 2025, au haut-commissariat de Gourcy. Elle a servi de tribune pour interpeller la jeunesse sur les accidents de la circulation qui prennent de l’ampleur dans la localité.

C’est le haut-commissariat de Gourcy qui a accueilli la montée solennelle des couleurs. La cérémonie qui a connu la présence des forces vives a été présidée par le Haut-commissaire, Aboubacar Sidiki Nabé.

Satisfait de la mobilisation, le premier responsable de la province a exhorté les participants à maintenir le cap au regard de l’importance que revêt cette activité. Il a particulièrement salué la présence des jeunes scolaires qui, selon lui, sont sur la bonne voie pour assurer la relève.

Le moment est bien choisi par l’autorité provinciale pour interpeller les forces vives, en particulier les jeunes sur la recrudescence des accidents de la circulation dans la cité de Naaba Yadéga.

Des accidents dont la plupart sont causés, selon lui, par l’excès de vitesse. « Je vous invite à faire preuve de civisme sur les voies publiques afin d’éviter les accidents qui font des nombreuses victimes sur nos routes », a-t-il indiqué.

Face à l’ampleur de ce fléau, les autorités avaient pris l’initiative de sensibiliser les jeunes scolaires à travers une conférence publique sur la sécurité routière le mois dernier.

L’autorité a également salué l’accalmie observée sur le front grâce aux efforts des forces combattantes déployés dans la province. La cérémonie a connu également la présence des élèves du préscolaire qui à l’occasion ont remis un cadeau symbolique au haut-commissaire.

