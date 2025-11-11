Boulgou : La délégation spéciale visite la nouvelle centrale de circonstance de Zabré

Zabré, 10 novembre 2026 (AIB)-Le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de Zabré, Alain B. Bassono, accompagné de plusieurs membres de la délégation, a effectué ce lundi 10 novembre 2026 une visite de la centrale de circonstance de la SONABEL, installée à la suite de la panne survenue en octobre dernier. « Elle fournit désormais une électricité plus stable qu’auparavant », a affirmé Wendlassida Minoungou, responsable communal de la SONABEL.

Pour rappel, les zones de Bagré, Zabré et Gomboussougou avaient été privées d’électricité durant la deuxième quinzaine d’octobre, en raison de la défaillance de pièces essentielles dans l’installation électrique. Pour pallier cette situation, deux groupes électrogènes d’urgence ont été déployés, permettant ainsi le rétablissement de l’approvisionnement en électricité.

La délégation spéciale de Zabré a choisi ce lundi pour visiter les installations. Selon le PDS, cette démarche visait à vérifier sur place le bon fonctionnement des équipements et à exprimer la reconnaissance de la commune envers la SONABEL. « Nous venons, au nom des populations, constater de visu comment tout se passe, remercier la SONABEL pour sa réactivité, et témoigner de notre solidarité tout en encourageant les agents qui travaillent sur place toute la journée », a déclaré le PDS.

M. Minoungou, représentant sa hiérarchie, a remercié la délégation spéciale et assuré les consommateurs de la fiabilité de l’approvisionnement en électricité. « En attendant l’arrivée des pièces de remplacement, nous pouvons rassurer les populations : cette centrale temporaire fonctionne même mieux que la précédente à Bagré. L’électricité fournie est très stable. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que la centrale temporaire assurait un service satisfaisant jusqu’à la réparation de celle de Bagré. « Au début, un délestage avait été nécessaire pour desservir toute la zone, mais ce problème a été résolu dès le deuxième jour », a-t-il précisé. Il a également appelé les populations riveraines à respecter les balises de sécurité autour de la centrale.

En conclusion, il a exprimé sa gratitude envers les populations pour leur patience et leur compréhension durant la période de coupure d’électricité.

