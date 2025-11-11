Burkina/Balé-Eléphanteau

Balé : Un éléphanteau retrouvé dans le quartier Yiézan de Yaho

Yaho, le 10 Nov. 2025 (AIB) – Un éléphanteau de moins d’un an a été retrouvé dans les périphéries du quartier Yiézan de Yaho, le dimanche 9 novembre 2025. Le service départemental des eaux et forêts alerté s’est rendu sur les lieux pour constater et sécuriser le pachyderme sous le regard de dizaines de curieux.

L’animal a été retrouvé tout seul par des riverains s’aventurant vers les logements. Les premiers témoins ont accouru vers lui rapidement puis une foule de curieux est venue l’encercler. L’animal a été conduit dans une cour où la population s’est déportée massivement en visiteurs.

Tout porte à croire que l’éléphanteau est venu de la forêt Grand-Balé. En effet, le village de Yaho est frontalier à la foret Grand-Balé où on y trouve des troupeaux d’éléphants.

Selon le témoignage de la population locale, les éléphants font souvent des excursions dans les champs à la limite du foret.

L’éléphanteau a été mis sous protection du service départemental des eaux et forêts dirigé par le lieutenant Thomas Kombasséré afin que des mesures urgentes soient prises pour la survie de l’animal visiblement épuisé et affamé.

