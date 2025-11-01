Burkina/Zondoma-Gouvernance-Locale

Zondoma/Gouvernance locale et redevabilité : La commune de Gourcy fait le point de ses activités

Gourcy, 30 octobre 2025 (AIB) – La commune de Gourcy a tenu la première session du cadre de concertation communal ce mercredi 29 octobre 2025. Le bilan des activités de 2024 et le rôle des acteurs ont fait l’objet des échanges présidés par le Président de la délégation spéciale, Bosso Toé Kaba Téré.

Les membres de la délégation spéciale, les représentants des services techniques et déconcentrés ; des organisations de la société civile ; des leaders coutumiers et religieux ainsi que des représentants des Conseils Villageois de Développement (CVD) des quarante villages de la commune ont pris part au cadre de concertation tenu ce mercredi 29 octobre 2025 à la mairie de Gourcy.

Selon le Président de la délégation spéciale de la commune de Gourcy, Bosso Toé Kaba Téré, cette session placée sous le thème : « La gouvernance des collectivités territoriales : place et rôle des acteurs », a pour objectif principal de présenter le bilan des activités de 2024 mais aussi de recueillir les suggestions et les attentes des acteurs pour une mise en œuvre réussie des activités de la délégation spéciale. « Nous sommes ici pour dialoguer, échanger et co-construire », a-t-il indiqué en invitant les participants à s’impliquer activement dans les travaux.

« C’est en unissant nos forces que nous pourrons bâtir un avenir prospère et harmonieux pour notre commune », a-t-il ajouté. A l’en croire, le bilan présenté, plusieurs réalisations ont été faites dans les secteurs de l’éducation, la santé, l’environnement, l’eau et l’assainissement, la jeunesse, les infrastructures, la protection.

Un bilan qui prend en compte la contribution du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) et de l’ONG TREE AID à travers son projet Tong Tenga. Toutefois, il faut noter que ces activités réalisées cachent mal un faible recouvrement des recettes fiscales estimé à seulement 28,74%.

Sur ce fait, le premier responsable de la commune a invité les populations à faire preuve d’un civisme fiscal et d’une participation citoyenne exemplaires afin de permettre la réalisation des activités projetées comme la construction d’un marché moderne, la sécurisation des domaines scolaires et sanitaires.

Tout en saluant les efforts de la délégation spéciale, les participants conscients de leurs rôles déterminants dans le processus de décentralisation ont pris l’engagement de jouer leur partition pour un meilleur rayonnement de leur collectivité. Il faut noter que cette activité de redevabilité rendue obligatoire par les textes fondateurs de la décentralisation a été réalisée grâce à l’accompagnement de TREE AID.

