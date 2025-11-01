Burkina/Balé-Production-Riz

Balé : Les producteurs satisfaits de la récolte du riz dans la commune de Yaho

Yaho, le 29 Oct. (AIB) – Les récoltes des champs rizicoles sont au cœur des travaux champêtres dans la commune de Yaho, une localité propice à la production du riz. Cette spéculation fait partie des principales cultures vivrière de la localité après le sorgho et le maïs. L’AIB y a fait une immersion le mercredi 29 octobre 2025.

Les producteurs de riz sont en plein récolte dans les basfonds dans la commune de Yaho. Sur des vastes superficies, le riz a bien muri et les paysans en famille ou bandes de producteurs solidaires sont actuellement engagés dans la moisson afin de sécuriser leurs productions.

Le constat dans un basfonds dans le village de Bondo, les producteurs se réjouissent des rendements obtenus cette année.

Selon le producteur Luc Zongo, les bonnes récoltes sont dû à l’engagement des producteurs à participer à l’offensive agricole mais également de l’accompagnement des projets et programmes de développement dont ils ont bénéficié et l’appui des agent techniques d’agriculture.

Cependant, les paysans déplorent l’absence d’outils modernes notamment des moissonneuses batteuses pour faciliter la récolte.

Ils appellent l’autorité à les aider avec des machines pour accroitre leur activité.

Agence d’Information du Burkina

AT-dnk-ata