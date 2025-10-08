Burkina/Zondoma-Journée-Enseignant

Zondoma/Education : 48 heures pour célébrer les mérites des acteurs

Gourcy, 5 octobre 2025 (AIB)- La Direction provinciale de l’éducation préscolaire primaire et non formelle (DPEPPNF) du Zondoma a célébré la journée mondiale de l’enseignant les 4 et 5 octobre 2025 à Gourcy. Des activités sportives et ludiques, une conférence publique et une rue marchande ont caractérisé cette célébration.

La Direction provinciale en charge de l’éducation au Zondoma s’est distinguée en 2025 par des résultats forts éloquents aux examens scolaires et professionnels.

Première de la Région de Yaadga au CEP ; 100% de succès à l’entrée en sixième et au Certificat Supérieur d’Aptitude Pédagogique CSAPé ; titre de meilleur enseignant de la région et du meilleur encadreur pédagogique du Burkina ; tels sont entre autres les hauts faits des acteurs du monde éducatif de la province au cours de l’année scolaire écoulée.

A en croire le Directeur provincial en charge de l’éducation, Karim Sawadogo, cette performance réalisée dans un contexte marqué par l’insécurité et des difficultés diverses méritent d’être saluée et encouragée. « A travers ces résultats, c’est l’abnégation de chacun de vous qui est célébrée aujourd’hui. Je voudrais donc du fond du cœur, adresser mes félicitations les plus sincères et mes encouragements les plus appuyés à l’ensemble des acteurs. Vous avez démontré que même dans l’adversité, l’éducation reste une lumière que rien ne saurait éteindre », a-t-il déclaré à l’adresse des acteurs.

Au nom du haut-commissaire, président de la cérémonie, le Secrétaire général de la province du Zondoma Anatole Pengdwendé Kaboré a traduit la disponibilité de l’administration à accompagner les acteurs de l’éducation dans leur mission.

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse donner à un enfant pour changer le monde », a reconnu l’autorité provinciale qui, par ailleurs, a exhorté les éducateurs à « poursuivre leur œuvre avec courage et conviction ».

Placée sous le thème « Promotion de la cohésion sociale, la citoyenneté et l’engagement patriotique : place et rôle de l’enseignant dans un contexte d’insécurité » la célébration de la journée de l’enseignant a été marquée par une conférence publique animée par l’inspecteur de l’enseignement primaire, Ousmane Linconn Bamogo des activités sportives, des jeux de société, une rue marchande de mets et de produits locaux, une plantation d’arbres, un bal de l’enseignant etc. Cette fête a mobilisé l’ensemble des acteurs de l’éducation venus des six circonscriptions d’éducation de base que compte la province.

Agence d’Information du Burkina

