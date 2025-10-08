Burkina-Nayala-Don-Fournitures-Scolaires-Orphelins-FDS-VDP

Nayala : Des FDS offrent des fournitures scolaires aux orphelins de la province

Toma, le 7 oct. 2025 (AIB)- Le sergent Koussé Évariste et ses compagnons d’armes ont remis mardi, un lot de fournitures scolaires au secrétaire général de la province du Nayala, représentant le Haut-Commissaire. Ce geste de solidarité qui a eu lieu au haut-commissariat, vise à soutenir la scolarisation des enfants des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombés, ressortissants du Nayala et du Sourou.

Selon le sergent Koussé Évariste, l’initiative est née à travers les échanges entre frères d’armes, dans un esprit de fraternité et de solidarité envers les enfants des FDS tombés sur les champs de combat contre le terrorisme.

« Nous avons voulu passer de la parole aux actes. Cette année, nous commençons avec le Nayala, mais nous comptons élargir l’action au Sourou les années à venir », a-t-il précisé.

Pour lui, ce premier geste issu des cotisations volontaires s’inspire de l’esprit de l’initiative Faso-Mèbo, connue pour encourager les dons citoyens en faveur de la construction du pays et d’aides aux plus démunis.

Le don, composé notamment de 100 cahiers de 200 pages, 100 cahiers de 100 pages, 300 couvertures, un paquet de stylos bleus et un paquet de stylos rouges, a été salué par le représentant du Haut-Commissaire, Adama Diallo qui a exprimé sa gratitude au nom de l’administration provinciale et des bénéficiaires.

« Ce geste, bien que modeste, est un début encourageant. Nous ferons en sorte que les fournitures soient réparties équitablement entre les six communes de la province », a-t-il déclaré.

Les bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements à l’ensemble des militaires contributeurs pour cette action citoyenne qui, selon eux, témoigne de l’attachement des FDS à leur communauté d’origine.

Ce geste de solidarité a été fait en présence du directeur provinciale de la police nationale (DPPN) du Nayala et des PDS des communes de Toma, Kougny, Gassan et des agents du service de l’action humanitaire.

Agence d’information du Burkina

KTA/bbp