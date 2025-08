Ziro (Nando) : 600 plants mis en terre à Kasso pour la 7e Journée nationale de l’arbre

Sapouy, 2 août 2025 (AIB) – La 7e édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA), célébrée en différé ce samedi dans la province du Ziro, a mobilisé autorités, populations et partenaires autour d’une opération de reboisement sur le site du bosquet médicinal de Kasso, dans la commune de Sapouy. Six cents plants d’espèces variées y ont été mis en terre, sous le signe de la résilience sanitaire et climatique.

Munis de pioches, pelles et dabas, les habitants de la province du Ziro – autorités administratives, coutumières et religieuses, leaders d’opinion, jeunes et femmes – ont pris d’assaut le bosquet médicinal de Kasso pour répondre à l’appel de la nature.

« Nous avons planté utile », a souligné le Haut-Commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé. Dans une adresse pleine de conviction, il a invité les populations à protéger les plants mis en terre, insistant sur le fait que le reboisement ne se limite pas à l’acte de planter, mais implique un suivi rigoureux.

« Ce n’est pas seulement ici à Kasso que nous avons agi. Dans la ville, chaque concession, chaque service public a reçu des plants. Il revient à chacun d’en prendre soin », a-t-il insisté.

La province du Ziro prévoit de mettre en terre, au cours de cette campagne 2025, plus de 75 000 plants à travers des plantations individuelles, collectives, ainsi que dans deux bosquets à vocation médicinale et scolaire.

Le Haut-Commissaire a également exhorté les présidents des délégations spéciales (PDS) des six communes de la province à prendre leurs responsabilités pour assurer la survie des plants, gage d’un avenir écologique meilleur.

Partenaire de cette édition, l’Association Promo Monde Rural (APMR) a salué une forte mobilisation citoyenne.

« Je trouve que cette journée a été très formidable, très fantastique. J’ai vu l’engagement de tous, une réponse massive à l’appel du Président du Faso. C’est un grand motif de satisfaction », a déclaré Aminata Bonkoungou, directrice exécutive de l’APMR.

Encadrée par la direction provinciale des Eaux et Forêts, l’opération de reboisement a permis la mise en terre de 600 plants d’espèces médicinales, conformément au thème national : « Plantes médicinales, sources de résilience sanitaire et climatique des communautés ».

En se mobilisant ainsi autour du couvert végétal, la province du Ziro répond à l’appel du Président du Faso et réaffirme son engagement dans la lutte contre l’érosion, la désertification et la pollution, dans une dynamique collective de restauration de l’environnement.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AK/ata