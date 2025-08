Bobo-Dioulasso : Un ressortissant de N’dorla apporte sa contribution à l’initiative Faso Mêbo

Bobo-Dioulasso, 31 juillet 2025 (AIB) – Venu expressément de N’dorla, M. Ouedraogo Dieudonné a répondu à l’appel lancé par le Président du Faso en apportant sa modeste contribution à l’initiative citoyenne Faso Mêbo.

Ce jeudi 31 juillet 2025, il a remis deux sacs de ciment à l’équipe de Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso. Mais son engagement ne s’est pas arrêté là : il a passé toute la journée sur le terrain, participant activement à la confection des pavés.

Selon lui, cette initiative est louable, car elle participe à la propreté et à l’embellissement des villes.

« C’est une œuvre citoyenne qui mérite d’être soutenue par tous. Chaque Burkinabè doit contribuer selon ses moyens à la construction de notre cher pays », a-t-il déclaré.

Il a également salué l’esprit de solidarité et d’engagement qui anime les participants, et a encouragé d’autres citoyens à suivre cet exemple.

Lancée par le Président du Faso, Faso Mêbo se veut un cadre de mobilisation populaire pour améliorer le cadre de vie, renforcer la cohésion sociale et faire du Burkina Faso un pays propre, résilient et uni autour des valeurs du travail et du patriotisme.

