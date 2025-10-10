Ziro : Les FDS donnent l’exemple du patriotisme en nettoyant le haut-commissariat et la Préfecture de Sapouy

Sapouy, 8 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la 2ᵉ phase des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont procédé mercredi, à une vaste opération de salubrité au haut-commissariat et à la préfecture de Sapouy. Une activité symbolique qui s’inscrit dans la dynamique de promotion du civisme, de la discipline et du patriotisme au sein des communautés.

Selon le haut-commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé, cette action illustre l’esprit de ces journées. « C’est un nombre impressionnant de personnes qui se sont mobilisées, notamment la police nationale et les VDP, pour nettoyer la préfecture et le haut-commissariat », a-t-il salué.

M. Zoromé a souligné que plusieurs autres activités sont prévues durant cette deuxième phase des journées d’engagement patriotique, notamment des conférences publiques sur l’engagement patriotique et sur la révolution progressite et populaire, ainsi que des opérations de salubrité dans les communes.

« Le bilan de la première édition est positif. Nous constatons un véritable impact sur la vie quotidienne des populations. Elles comprennent désormais qu’il faut intégrer la propreté et la discipline dans nos habitudes pour vivre dans un environnement sain », a-t-il ajouté.

Le haut-commissaire a par ailleurs lancé un appel à la mobilisation générale. « Il ne faut pas toujours attendre l’action de l’État. Chaque citoyen doit se sentir concerné et agir pour rendre son cadre de vie propre. C’est ainsi que nous accompagnerons efficacement le gouvernement dans la lutte pour la salubrité ».

De son côté, le Directeur provincial de la police nationale du Ziro, le commissaire principal, Emmanuel Ouattara, a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la droite ligne des orientations de la direction générale de la Police nationale, dans le cadre des journées d’engagement patriotique.

« Nous avons reçu des instructions de notre hiérarchie pour mener plusieurs activités, notamment la salubrité, des actions de cohésion entre la police et la population, et des gestes de soutien aux personnes vulnérables », a-t-il indiqué.

Pour lui, le message fort de cette activité est clair, « Il s’agit d’interpeller tous les citoyens à adopter un comportement civique, à garder leur cadre de travail et de vie assainis. Ce sont des gestes simples mais essentiels pour prévenir certaines maladies et améliorer l’image du pays au-delà de nos frontières ».

Le commissaire Ouattara souhaite que, dans les années à venir, ces journées deviennent une habitude naturelle, « Nous espérons qu’un jour, il ne sera plus nécessaire de rappeler aux citoyens de nettoyer leur environnement. Ce sera un réflexe, un comportement naturel ».

Abordant la question securitaire, le premier responsable de la police du Ziro a exhorté la population de la province à une franche collaboration avec les FDS.

