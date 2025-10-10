Gourma : Les élèves du Lycée Diaba Lompo invités à cultiver le patriotisme et la discipline

Fada N’Gourma, 9 oct. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Gourma, M. Yaya Koné, représentant le haut-commissaire empêché, a livré jeudi le message du Chef de l’État aux élèves et au personnel du Lycée Diaba Lompo de Fada, à l’occasion de la montée solennelle des couleurs nationales, marquant le lancement de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC).

Dans son adresse, le représentant du haut-commissaire a invité les élèves et les enseignants à cultiver l’amour de la patrie, le sens du devoir et la discipline, conformément à la vision du Chef de l’État pour un Burkina Faso uni et prospère.

Le proviseur du Lycée Diaba Lompo, M. Alou Dicko, a, pour sa part, salué la tenue de cette activité dans son établissement qu’il qualifie de « Temple du savoir ».

Il a rappelé que le lycée, ouvert en 1961, compte aujourd’hui 50 classes, près de 3 500 élèves et un personnel d’environ 160 membres, enseignants et administratifs confondus.

M. Dicko a exhorté l’ensemble des acteurs à incarner les valeurs prônées par le Chef de l’État.

« Il n’y a pas de développement dans un pays où règnent le désordre et l’indiscipline. De même, un établissement ne peut connaître le succès sans ordre ni discipline », a-t-il déclaré, avant d’inviter les élèves à faire de l’année scolaire 2025-2026 une réussite.

La cérémonie, empreinte de solennité et de ferveur patriotique, a été ponctuée par l’exécution de l’hymne national en langue gulimancema par les élèves de sixième et de l’hymne de l’AES entonné par les immergés de la première promotion.

Agence d’Information du Burkina

LNY/ata