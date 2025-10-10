Ziro : Les enseignants du secondaire renforcent leurs capacités sur l’évaluation des apprentissages selon l’APC

Sapouy, 7 oct. 2025 (AIB) – Les enseignants de l’enseignement secondaire général et technique de la province du Ziro participent, du 7 au 10 octobre 2025, aux journées pédagogiques (JAP) initiées par le ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique (MESFPT). Placée sous le thème « L’évaluation des apprentissages selon l’approche par les compétences (APC) ». Cette session vise à renforcer les capacités des enseignants pour une mise en œuvre efficace et harmonisée des réformes éducatives en cours dans le pays.

Les travaux se déroulent simultanément sur trois sites à Sapouy notamment le lycée départemental (LD), le lycée municipal (LM) et le Centre d’éducation et de formation technique et professionnelle (CETFP). Les enseignants du privé ont également été conviés à cette importante rencontre pédagogique.

Le directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Ziro, Dramane Ilboudo a exprimé sa gratitude aux autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses pour leurs efforts constants en faveur de la paix et de la stabilité dans la province.

« Pendant ces journées d’animation pédagogique, il s’agira de renforcer vos compétences en APC/PI et sur d’autres thèmes en lien avec les réformes engagées par notre ministère », a-t-il déclaré, tout en invitant les enseignants à s’approprier pleinement les réformes pour garantir leur succès.

Il a également félicité son équipe technique pour le travail abattu en amont afin d’assurer la réussite de cette session.

Le Secrétaire général de la province du Ziro, Adams Davou, représentant le haut-commissaire, a salué la tenue de cette activité qu’il juge d’une grande importance pour la consolidation des compétences pédagogiques des enseignants.

« Le Burkina Faso traverse une période de profonds bouleversements sociaux, économiques et sécuritaires qui imposent une redéfinition des priorités nationales, notamment dans le secteur de l’éducation », a-t-il rappelé.

Revenant sur les réformes en cours, M. Davou a précisé qu’elles visent à améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation à travers l’approche par les compétences/projet Intégré (APC/PI), l’introduction de l’initiation aux métiers, la création d’établissements polyvalents, la mise en place du conseil d’école et le renforcement de l’éducation civique et citoyenne.

« Ces journées pédagogiques vous motiveront davantage à œuvrer pour la réussite des apprenants dont vous avez la charge, pour l’avènement d’une éducation plus performante », a-t-il lancé à l’endroit des enseignants.

Durant quatre jours de travaux, les participants prendront part à des communications thématiques, des ateliers de production, des travaux de groupe et des plénières de restitution.

Agence d’Information du Burkina AIB

