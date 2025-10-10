Burkina-Boulgou-Éducation-Association-Don

‎Boulgou : L’Association Burkina École et Famille apporte son soutien à 135 élèves vulnérables de la commune de Zabré

Zabré, 9 oct. 2025 (AIB) – L’Association Burkina École et Famille a remis mercredi, des fournitures scolaires et pris en charge les frais de scolarité de 135 élèves vulnérables de la commune de Zabré pour l’année scolaire 2025-2026.

‎La cérémonie de remise des fournitures scolaires et des frais de scolarité pour l’année scolaire 2025-2026 s’est tenue à l’école primaire publique du village de Bangou, dans la commune de Zabré.

Le directeur de l’école, Harouna Ouedraogo, a exprimé sa joie pour le choix porté sur son établissement pour abrité la cérémonie.

Les parents d’élèves, venus nombreux pour accompagner leurs enfants, ont exprimé leur émotion et leur reconnaissance. « C’est une lourde épine qui vient d’être enlevée de nos pieds. Nous ne savions pas à quel saint nous vouer », a témoigné un parent d’élève visiblement soulagé.

‎L’Association Burkina École et Famille a été fondée par Gilbert Gouba, un fils de Zabré résidant en Espagne. Son représentant national, Romain Yabré, a salué le courage des parents et des élèves, dont la situation ne permettait pas, en temps normal, de maintenir les enfants à l’école.

Il a remercier les autorités communales ainsi que celles de l’éducation qui ont permis que cette cérémonie ait lieu.

M. Yabré a également exprimé sa gratitude envers les partenaires en Espagne de l’Association Burkina École et qui leur a permis à l’association de mobiliser les fonds nécessaires pour soutenir ces enfants et leur offrir une chance d’aller à l’école depuis 2019.

‎ Pour les élèves du primaire et du secondaire, l’association prend en charge les frais de scolarité et les fournitures scolaires. Pour les étudiants, l’aide comprend également les frais de scolarisation, de loyer et de déplacement.

‎Agence d’Information du Burkina

‎JPB/bak