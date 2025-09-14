BURKINA-SAPOUY-CULTURE-RENFORCEMENT-CAPACITES

Ziro : Les acteurs culturels renforcement leurs capacités sur les droits d’auteurs et le fonds de développement touristique

Sapouy, 14 sept. 2025 (AIB)- Les acteurs culturels et touristiques de la province du Ziro ont été outillés le jeudi 11 septembre 2025 à Sapouy, sur les droits d’auteurs, le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) et le Comité d’évaluation des requêtes de subvention (CERS). La rencontre a été présidée par le Directeur provincial de la communication, de la culture, des arts et du tourisme (DPCCAT), Abdoulaye Kagambega.

Le premier responsable provincial en charge de la culture du Ziro, Abdoulaye Kagambega, a salué la mobilisation des acteurs qui traduit un signe d’engagement, en faveur du développement culturel et touristique.

M. Kagambega a rappelé que cette session de formation s’inscrit dans le programme d’activités de la direction provinciale, conformément à sa mission d’appui-conseil et d’appui technique.

Il a également présenté le contexte et l’initiative tout en soulignant que le Burkina Faso a fait du secteur de la culture et du tourisme, un pilier stratégique pour son développement socio-économique et pour la valorisation de l’identité nationale.

Le Directeur provincial de la communication, de la culture, des arts et du tourisme (DPCCAT) a précisé que le domaine est confronté à des défis majeurs tels que la faiblesse du financement et des investissements.

Pour lui, le ministère en charge de la Culture a mis en place divers mécanismes pour faire face aux difficultés qui s’imposent au département.

Il s’agit, entre autres, du soutien à la création, du renforcement des capacités des acteurs et de l’éveil artistique et touristique des jeunes.

Le DPCCAT du Ziro a aussi insisté sur la nécessité de proposer des projets innovants et pertinents, réalistes, réalisables, respectueux de l’environnement et alignés sur les référentiels du ministère.

Les participants ont également découvert les canevas du Comité d’évaluation des requêtes de subvention (CERS), du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) et des fiches de demande de soutien du Bureau Burkinabé des droits d’auteurs (BBDA).

Des cas pratiques ont été exposés lors des échanges avec des réponses aux préoccupations des participants. Un accent particulier a été mis sur le volet touristique, jugé peu dynamique dans la province malgré un potentiel riche et varié.

Abdoulaye Kagambega a rassuré les participants de la disponibilité de la direction provinciale à les accompagner dans le montage de projets et du besoin d’appui-conseil ou technique.

«Nous repartons plus outillés et mieux préparés à concevoir des projets culturels et touristiques, mais aussi à remplir convenablement les canevas de demande de soutien », a confié l’actrice culturelle, Hazara Sawadogo.

Même son de cloche pour le responsable du centre de formation musicale Bangré Nooma de Sapouy, Isaac Koala qui s’est dit très satisfait de cette rencontre.

« Cette formation est la bienvenue. Nous étions dans le domaine, mais il y a certaines informations que nous n’avions pas notamment le financement des projets. Dans le secteur culturel et touristique, ce qui nous fatigue sont les finances », a-t-il signalé.

Et de conclure : «Mais à travers cette formation, on a appris les différentes possibilités d’avoir l’accompagnement du ministère. Cette formation va beaucoup nous aider dans nos projets ».

Agence d’information du Burkina AIB

AK/NO/ATA