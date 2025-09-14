Burkina-Santé-Médicament-Souveraineté

Burkina : Les acteurs du médicament exhortés à s’investir dans la souveraineté sanitaire

Ouagadougou, 13 sept. 2025(AIB)-Le représentant du ministre de la Santé, Dr Zacharia Yabré, a exhorté samedi, les étudiants et les jeunes acteurs du médicament à s’investir dans la production locale pour contribuer à l’atteinte de la souveraineté sanitaire prônée par les plus hautes autorités du Burkina Faso.

« Nous avons beaucoup de jeunes professionnels et d’étudiants et nous comptons sur eux en tant que viviers de ce secteur florissant pour assurer la souveraineté pharmaceutique au Burkina Faso », a déclaré Dr Zacharia Yabré.

Le représentant du ministre de la santé s’exprimait samedi à l’occasion d’une cérémonie marquant les 25 ans du laboratoire Gamet, œuvrant dans la production locale de médicaments.

« Le laboratoire Gamet s’inscrit en parfaite adéquation avec la vision prônée par les plus hautes autorités du Burkina qui est d’assurer une souveraineté pharmaceutique, de développer le tissu industriel pharmaceutique. Nous encourageons cela », a ajouté Dr Zacharia Yabré.

Dr Yabré souhaite que les échanges à travers les panels suscitent des vocations auprès d’autres acteurs du secteur de la santé pour la souveraineté sanitaire.

Le Directeur général du laboratoire Gamet Dr Anicet Sawadogo à assurer que sa structure ne ménagera aucun effort pour accompagner les autorités dans la poursuite et l’atteinte de la souveraineté sanitaire.

Selon lui, l’activité vise à permettre au public de découvrir les réalités du laboratoire et de s’imprégner des conditions de fabrication de produits pharmaceutiques made in Burkina.

Le parrain de la cérémonie, Pr Papa Madieye Gueye s’est dit réconforté, au regard du travail réalisé.

Selon lui, le DG Anicet Sawadogo a réussi à poursuivre l’œuvre de son défunt père, Dr Sawadogo qui a fondé l’entreprise en 2000.

« Le fondateur du laboratoire était déjà dans la souveraineté pharmaceutique. Je pense que l’Etat doit soutenir le DG Anicet Sawadogo pour le développement de l’industrie pharmaceutique locale », a-t-il confié.

En rappel, les 25 ans du laboratoire Gamet se tient sous le thème : « Contribution des unités pharmaceutiques locale pour une souveraineté sanitaire du Burkina Faso ».

Agence d’information du Burkina

NO/yos/ata