BURKINA-GANZOURGOU-EDUCATION-RENTREE-ADMINISTRATIVE

Ganzourgou /Rentrée administrative : La directrice provinciale en charge de l’Education primaire galvanise les enseignants

Zorgho, 14 sept. 2025 (AIB)– La Directrice provinciale de l’Education préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou (DPEPPNF), Mme Nobila Célestine Zagré/Zoungrana, a livré un message d’encouragement et de reconnaissance à l’endroit des enseignants, à la veille de la rentrée administrative prévue le lundi 15 septembre 2025.

Dans son message publié sur la page Facebook de la direction en charge de l’Education primaire, Mme Zagré/Zoungrana a salué « l’immense travail » abattu l’année écoulée par les Chefs de circonscription d’éducation de base (CCEB),les encadreurs pédagogiques, les enseignantes et enseignants, malgré les « vicissitudes » rencontrées.

Elle a exprimé sa reconnaissance au nom des enfants confiés à ces personnels et réaffirmé sa «confiance totale » en leur professionnalisme, leur ingéniosité et leur patriotisme pour l’année scolaire 2025-2026.

La directrice provinciale a invité les Chefs de circonscription d’éducation de base (CCEB) à poursuivre leur esprit de transparence, de leadership pour la mise en œuvre effective des réformes et du fonctionnement harmonieux des structures éducatives.

Elle a également souhaité une « bonne et heureuse année scolaire à toutes et à tous » et a imploré l’accompagnement divin pour l’ensemble des acteurs du système éducatif du Ganzourgou.

Pour rappel, selon les instructions officielles du ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN), la rentrée administrative marque le début de la période préparatoire à la rentrée pédagogique (arrivée des élèves dans les écoles et début des cours).

Pendant cette période, plusieurs activités doivent être menées telles que le recrutement, la vérification des effectifs d’élèves, la réception des manuels et fournitures scolaires et l’inventaire du matériel mobilier.

La préparation des locaux (nettoyage, réparation, aménagement des salles), l’élaboration des emplois du temps et des documents administratifs nécessaires et la tenue des instances de gestion des établissements sont également au menu des activités.

Agence d’information

MS/NO/ATA