Ziro : Clôture en beauté des activités culturelles, sportives et de loisirs à Sapouy

Sapouy, 16 mai 2025 (AIB)- Après plus de trois mois d’intenses compétitions et d’activités festives, la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Sapouy a officiellement clôturé vendredi, à l’école Sapouy A, ses activités sportives, culturelles et de loisirs placés sous le thème : « Le sport et la culture à l’école primaire : facteur de cohésion et d’espérance ».

La matinée a été marquée par la finale de handball féminin, opposant les écoles de Tiabien-Kasso et de Lou et au terme d’un match engagé, les filles de Tiabien-Kasso se sont imposées par 5 buts à 3, décrochant le trophée tant convoité.

Par la suite, à 11h30, s’en est suivie les activités culturelles avec de magnifiques prestations de danses traditionnelles exécutées par les écoles, sous les applaudissements nourris du public.

Le clou du spectacle fut la grande finale de football, disputée entre les écoles de Poun et de Kation et après un match âprement disputé, c’est aux tirs aux buts que l’école de Poun a triomphé avec un score sans appel de l’équipe adverse par 3 tirs à 0.

Les 53 écoles participantes ont été récompensées avec des lots composés de brouettes, balais, râteaux et autres matériels d’hygiène, témoignant de l’importance accordée à l’éducation, à la propreté et à la citoyenneté.

Les équipes finalistes ont reçu des trophées, jeux de maillots, ballons et enveloppes financières.

L’école victorieuse de Tiabien-Kasso en handball féminin ainsi que Poun en football ont été particulièrement honorées.

Les vainqueurs des différentes zones de l’OSCEP et les maîtres titulaires des classes de CM2 dont le taux de succès au Certificat d’Études Primaire supérieur ou égal à 80% de l’année scolaire écoulée ont également reçu chacun un ballon en guise de récompense pour les uns et des lettres de félicitation pour les autres.

Pour le Chef de la CEB de Sapouy, Camille Diasso, cette édition est un franc succès.

« Les objectifs sont atteints. Les enfants se sont exprimés, se sont épanouis et ont montré leurs talents. L’innovation majeure, cette année, c’est l’introduction du handball féminin dans nos écoles, et ce fut une véritable réussite », a-t-il déclaré.

La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du Préfet, Président de la délégation spéciale de la Commune de Sapouy, sous le parrainage de Sakandé Oumarou dit M’Bolo et sous le co-parrainage de Sakandé Saïdou.

Agence d’information du Burkina

AK/BBP