Centre-Est/Conférence du CERFI : L’imam plaide pour plus de justice sociale dans la résolution de la crise

Tenkodogo, 18 mai 2025 (AIB)- Le Cercle d’Étude, de Recherche et de Formation islamiques (CERFI) a tenu dimanche, une conférence dans la salle de conférence du conseil régional pour plaider à plus de justice sociale dans la résolution de la crise sécuritaire que traverse le pays.

Cette conférence a été animée par l’Imam de l’Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina (AEEMB) et du CERFI, Idrissa Ouoba, par ailleurs Juriste de formation sur le thème : « La justice sociale, gage de paix et de cohésion sociale. »

Selon l’imam Ouoba, dans cette période de crise sécuritaire, il est nécessaire de parler plus de justice sociale en plaidant auprès des gouvernants pour mener des actions en faveur des populations telles l’accès a l’eau, aux produits de première nécessité, à la santé et à l’éducation, etc.

En retour, il a souhaité que les populations soient des citoyens qui respectent les lois et les institutions du pays en prenant plus d’initiatives à cet effet.

« Face à l’adversité qu’on peut rencontrer dans nos communautés, il est important que les gens gardent la foi, restent sereins et continuent de garder les valeurs de solidarité, d’intégrité, de transparence et d’entraide », a soutenu l’imam.

Le conférencier du jour a donc plaidé pour plus de justice sociale comme solution à la crise sécuritaire que traverse le pays.

Cette cérémonie était placée sous le parrainage de l’inspecteur de l’Enseignement primaire, consultant pour le compte de L’ONG Humanité et Inclusion (HI), El Hadj Basile Aboubacar Oubda, et sous le co-parrainage d’un agent du trésor en service à la présidence du Faso,

Abdoul Aziz Yaméogo.

Agence d’information du Burkina