Ziro : Cassou célèbre le sport et la cohésion sociale avec la 8ᵉ édition de la Coupe Dui-Bâti

Cassou, 1er novembre 2025 (AIB)-La huitième édition de la Coupe Dui-Bâti a une nouvelle fois rassemblé, ce samedi, les populations de Cassou, dans la province du Ziro, autour des valeurs du sport et de la cohésion sociale.

Placée sous le haut patronage de Boubacar Béréhoundougou, vice-président de la Fédération burkinabè de football chargé des petites catégories, et présidée par Bibiane Kayalma, préfet et président de la délégation spéciale de Cassou, la finale s’est disputée sur le terrain communal.

L’événement a culminé avec une finale de football palpitante, remportée aux tirs au but par l’équipe de Cassou 1 face à celle de Ouayou.

Après un match équilibré qui s’est achevé sur un score nul (0-0) à l’issue du temps réglementaire, le sort de la coupe s’est joué lors de la séance des tirs au but. Sous l’éclairage des phares de véhicules, faute d’éclairage public, Cassou 1 s’est finalement imposée (4-3), succédant ainsi à l’équipe de Lon, détentrice du trophée de la 7ᵉ édition.

L’équipe championne de cette édition a reçu un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe de 50 000 F CFA, tandis que la finaliste Ouayou est repartie avec 40 000 F CFA, un jeu de maillots et un ballon.

« La victoire est au bout de l’effort et de la persévérance. C’était très serré, mais nous avons gardé la foi jusqu’au bout », a déclaré le capitaine de Cassou 1, Rouamba Gaël. « Cette coupe, c’est pour tout Cassou, pour tous ceux qui croient en nous. Nous sommes fiers d’avoir défendu nos couleurs », a-t-il ajouté.

La journée sportive a également mis en lumière d’autres disciplines, renforçant le caractère inclusif de l’événement. Une course cycliste féminine a ouvert les festivités, couronnant Solange Sinaré, qui a remporté le « maillot jaune ».

« C’est une victoire pour toutes les femmes sportives de la commune. Je dédie ce succès à ma famille et à toutes celles qui osent se lancer des défis », a-t-elle confié, encore essoufflée à l’arrivée.

Une compétition de pétanque est ensuite venue clore la matinée, avec la victoire du duo Leaders face au duo Batic sur le score de 12 à 3.

Le promoteur de l’événement, Evariste Diasso, s’est dit satisfait du « déroulement sans incident majeur et de l’engouement autour de cette compétition qui est désormais entrée dans les habitudes ». Visiblement ému par la mobilisation, il a lancé un appel à la cohésion nationale :

« Je demande aux populations de Cassou de rester toujours solidaires et résilientes dans le contexte actuel de notre pays. »

Le parrain Bebou Emmanuel Biyen et le co-parrain Abdramane Batiénon, PDG de la compagnie de transport Cellulaire, ont réaffirmé leur soutien, se disant toujours disponibles pour « accompagner un homme de vision qui s’investit pour les siens sans réserve ».

Le représentant du parrain de la cérémonie, Ibrahima Zongo, a salué une compétition devenue « une référence régionale après huit ans de service public au profit des populations de Cassou ».

La 8ᵉ édition de la Coupe Dui-Bâti s’est achevée dans une ambiance festive, animée par l’orchestre Nemaro, venu de Léo, et l’artiste musicien Jacky Nama, confirmant le statut désormais incontournable de cet événement sur l’échiquier sportif du Ziro.

Agence d’information du Burkina

BAN/ata