Noumbiel : la direction provinciale des sports et loisirs organise une journée des loisirs et une exposition des mets traditionnels

Batié, 01 novembre 2025 (AIB)-La direction provinciale des sports et loisirs a organisé, ce samedi, une journée dédiée : « Contribution des loisirs sains à la résilience de la population et à la consolidation de la paix ». Cette journée a été marquée par des compétitions de pétanque, damier, tir à l’arc, scrabble et lance-pierre, afin de renforcer le vivre-ensemble et la cohésion sociale des populations à travers les loisirs.

L’objectif de cette journée est de créer un cadre d’échanges et de divertissement par le biais des loisirs, tout en renforçant le vivre-ensemble et la cohésion sociale des populations, a déclaré le Haut-commissaire de la province, Drissa Hema.

Pour le directeur provincial en charge des sports et loisirs du Noumbiel, Fadouga Momo, la date du 1er novembre a été choisie pour rendre également hommage aux Forces armées nationales, qui fêtent leur 65ᵉ anniversaire. M. Momo a surtout insisté sur le fair-play, citant Pierre de Coubertin : « L’essentiel d’une compétition n’est pas de gagner, mais de participer ».

Au total, 111 participants se sont inscrits aux différentes disciplines : 8 pour le damier, 9 pour le scrabble et 9 triplettes pour la pétanque. Quant aux tirs, 27 participants se sont mesurés à l’arc et 40 au lance-pierres.

Une journée jugée satisfaisante par les participants, qui espèrent la répétition de telles initiatives.

Agence d’information du Burkina

HO/ata