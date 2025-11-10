Burkina-Ganzourgou-Education-Excellence-Scolaire

Zam : 66 lauréats célébrés à la Journée de l’excellence scolaire

Zam, (AIB) – L’Association pour le développement de la commune de Zam (ADCZ) a organisé, le samedi 8 novembre 2025, une cérémonie pour célébrer l’excellence scolaire dans la commune. Ce fut dans la cour de l’école primaire Zam « A », sous la présidence de la présidente de la délégation spéciale communale de Zam, Stéphanie Tenin Lonfo/Soma, et le parrainage du ministre de la Justice et des Droits humains, représenté par son Conseiller technique, Brahima Sawadogo.

Placée sous le thème : « L’excellence scolaire au service d’une éducation de qualité et du vivre-ensemble dans la commune de Zam », la cérémonie a réuni autorités administratives, coutumières, éducatives et forces vives de la commune.

Au total, 66 lauréats ont été distingués. Des prix composés de sacs d’écolier, de fournitures scolaires, de vélos et de bourses d’études ont été remis aux meilleurs élèves des classes intermédiaires, aux meilleurs élèves au Certificat d’études primaire (CEP), au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et au baccalauréat, session 2025.

Les meilleurs élèves des écoles franco-arabes, les meilleurs élèves en situation de handicap et les meilleurs élèves déplacés internes ont également été primés. Des attestations de reconnaissance et divers présents ont été offerts aux meilleurs enseignants, directeurs d’écoles, encadreurs pédagogiques et animatrices des centres d’alphabétisation.

Les établissements préscolaires ont quant à eux reçu chacun un sac de riz de 50 kg.

Pour avoir obtenu un taux de réussite de 100 % au CEP et à l’entrée en 6e avec 55 élèves, Marie Ouédraogo/Bonkoungou de l’école de Wayen, est déclarée meilleure enseignante de la Circonscription d’éducation de base de Zam. Elle a reçu une moto et une attestation de reconnaissance. Elle a remercié ses supérieurs et son équipe pour le travail collectif accompli et a souhaité que les diplômes obtenus par ses élèves puissent leur être bénéfiques.

Le président du comité d’organisation, Arnaud Kaboré, a exprimé sa satisfaction pour la réussite de l’événement. Il a remercié tous ceux qui ont contribué à cette réussite.

Le président de l’ADCZ, Maître Vincent Kaboré, a salué la mobilisation des filles et fils de Zam autour de l’activité. Cette mobilisation, selon lui, a permis de réunir 8 millions de francs CFA, couvrant ainsi le budget de l’activité. Il a rendu hommage à un donateur anonyme ayant offert trois millions de francs CFA et promis la réalisation de trois forages fonctionnels.

Selon lui, « la commune de Zam doit être fière d’elle-même, car elle compte des fils et filles dévoués à son développement ». Il a remercié les aînés qui tracé le chemin de l’excellence scolaire et encouragé la jeunesse à persévérer sur ce chemin.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base de Zam, Salfo Ouédraogo a rappelé que sa circonscription a enregistré un taux de réussite de 87,94 % au CEP, session de 2025, confirmant la place de la commune parmi les meilleures de la région. Il a salué l’accompagnement de l’ADCZ et invité les acteurs de l’éducation à poursuivre leurs efforts pour maintenir cette performance.

Représentant le parrain, Brahima Sawadogo a félicité les lauréats et les a exhortés à redoubler d’efforts, car le pays compte sur eux. Il a rappelé que l’éducation demeure un moteur essentiel du développement et a salué l’engagement de l’ADCZ pour une éducation de qualité.

La présidente de la délégation spéciale communale, Stéphanie Tenin Lonfo/Soma, a félicité les élèves et enseignants distingués et a rendu hommage à tous les acteurs de l’éducation. Pour elle, l’excellence n’est pas une destination mais un mode de vie. Elle a appelé chacun à continuer de travailler pour bâtir une école performante et un Burkina Faso de justice et de paix.

Le Haut-commissaire du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a salué « une belle action citoyenne ». Elle a rappelé que « l’éducation est une affaire de tous » et a encouragé l’ADCZ à poursuivre ses efforts aux côtés de l’État pour le développement du système éducatif.

La Journée de l’excellence scolaire de Zam s’est achevée dans une ambiance conviviale, ponctuée de prestations d’élèves et de mots de reconnaissance envers tous les partenaires engagés pour une éducation de qualité dans la commune.

Agence d’information du Burkina

MS-dnk-ata