Burkina-Boulkiemdé-Sabou-Santé reproductive

Semaine nationale de la planification familiale : Sabou montre la voie

Sabou, 10 nov. 2025 (AIB) – La commune de Sabou a abrité, ce lundi, la cérémonie officielle de lancement de la semaine nationale de la planification familiale.

Placée sous la présidence du Haut-commissaire du Boulkiemdé, Mme Salimata Ouédraogo, représentant le ministre en charge de la Santé, l’activité a connu la présence d’autorités administratives, coutumières, religieuses et de nombreux acteurs du secteur sanitaire.

Le haut-commissaire a rappelé, au nom du ministre, les défis que le Burkina Faso doit relever pour améliorer ses indicateurs de santé reproductive. « Notre pays enregistre un taux de mortalité maternelle de 198 décès pour 100 000 naissances vivantes, un taux de prévalence de contraception moderne de 32 %, et un taux de besoins non satisfaits en planification familiale de 16,4 %.

L’indice synthétique de fécondité est de 4,4 enfants par femme », a-t-elle indiqué, soulignant qu’une planification familiale bien appliquée permettrait de réduire de 30 % les décès maternels et de contribuer significativement au

développement du pays.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Sabou, Abdoul Aziz Koara, a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation des populations. « C’est un sentiment de joie, de fierté et d’honneur de voir cette activité nationale se tenir ici à Sabou. Nous remercions les autorités coutumières, religieuses, administratives ainsi que les associations de femmes pour leur engagement dans la réussite de cette cérémonie », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le médecin-chef du district sanitaire de Sabou, Dr Mitibkèta Ouédraogo, a annoncé qu’une série d’activités sanitaires se tiendront tout au long de la semaine. « Durant ces sept jours, nous offrirons des prestations de planification familiale à travers diverses méthodes contraceptives, ainsi que des conseils adaptés à tous ceux qui fréquenteront nos centres. Nous procéderons également au dépistage gratuit des cancers féminins, des IST et

du VIH/SIDA » a-t-il précisé.

Cette cérémonie marque le début d’une semaine d’actions fortes en faveur de la santé reproductive, témoignant de la détermination du gouvernement et de ses partenaires à

améliorer le bien-être des populations burkinabè.

Agence d’information du Burkina

JPK/PB