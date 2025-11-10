Burkina-Infrastructure-Ouvrages-Inauguration

Burkina/Infrastructures :Le Premier ministre Rimtalba Ouédraogo inaugure de nouveaux ouvrages au port sec de Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 10 nov. 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré lundi à Bobo-Dioulasso de nouveaux bâtiments, des voiries et divers ouvrages, construits à hauteur de 10 milliards FCFA, pour renforcer les capacités opérationnelles du port sec de la ville.

Réalisés par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF),ces aménagements qui s’inscrivent dans le cadre du projet d’extension et de réhabilitation du port sec de Bobo-Dioulasso, ont été exécutés sous la supervision de l’Agence des travaux d’infrastructures du Burkina (AGETIB).

Les ouvrages concernés couvrent une superficie de 21 hectares et comprennent entre autres, un bâtiment multiservices de 1760 m², deux magasins, un bâtiment pour la douane spécialisée, 270 000m² des plateformes de stationnement de camions une voirie interne d’accès et des réseaux divers.

Selon le directeur général de la CCI-BF, Seydou Tou, ces réalisations ont permis d’accroître la capacité d’accueil du port sec, d’améliorer la fluidité du trafic et d’augmenter les recettes douanières au profit de l’État.

Il a également précisé que le projet a généré environ 600 emplois directs et indirects, et permet désormais de traiter 6 000 véhicules d’occasion et 2,5 millions de tonnes de marchandises par an.

Saluant le partenariat fructueux entre la Douane et la Chambre de commerce, le directeur général des Douanes, Dr Yves Kafando, a indiqué que ces nouvelles installations viennent offrir un cadre de travail plus adéquat aux agents en charge des formalités douanières.

Le président de la délégation spéciale consulaire de la CCI-BF, Roland Achille Sow, a pour sa part exprimé sa satisfaction pour cette réalisation majeure qui coïncide avec la 22e édition de la Rencontre gouvernement-secteur privé.

Il a rappelé que la CCI-BF, au-delà de ses missions traditionnelles, s’investit également dans la logistique et le développement d’infrastructures marchandes au service des opérateurs économiques.

Ces infrastructures traduisent la volonté de CCIBF d’améliorer les services de la Chambre et de nos partenaires pour favoriser la fluidité du trafic et soutenir la vision des plus hautes autorités », a-t-il ajouté.

Selon M. Sow, la Chambre de commerce poursuivra ses efforts pour doter d’autres villes du pays d’infrastructures logistiques de cette envergure, afin de renforcer la compétitivité du Burkina Faso dans le domaine du transport et du commerce.

Agence d’information du Burkina

YOS-FO/ata