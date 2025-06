Burkina-Yatenga-Célébration- Tabaski

Yatenga/Tabaski : Les fidèles musulmans en communion de prière pour un monde de paix et de cohésion sociale

Ouahigouya, 06 juin 2025 (AIB)- Les fidèles de la communauté musulmane de Ouahigouya ont prié ce vendredi, lors de la fête de la Tabaski, à place de la Nation. À cette occasion, l’Imam El Hadj Abdoul Rasmané Traoré a livré un message pour le retour de la paix dans la région et au Burkina Faso.

Sous la direction de l’Imam Traoré, c’est dans le respect du rituel de cette prière et la foi renouvelée que tous ont imploré le Dieu miséricordieux pour le retour de la paix dans la région et au Burkina Faso.

Les leaders religieux de la communauté musulmane, avec à leurs côtés plusieurs ministres du roi du Yatenga ont souhaité une bonne fête et la bienvenue aux autorités administratives et les autres confessions religieuses présentes et les a remerciés pour l’esprit de fraternité qui consolide davantage le vivre ensemble entre les communautés.

Le Gouverneur de la région du Nord, Thomas Yampa, s’est dit comblé de l’accueil et a espéré que la célébration de la fête de la Tabaski soit un signe de communion pour un monde de paix, d’entraide et de cohésion sociale.

« Nous saisissons ce moment de recueillement spirituel pour souhaiter avec l’ensemble des corps constitués de la région une bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans. Notre vœu est que l’année prochaine nous nous retrouvions à cette même place dans une paix durable retrouvée, la concorde pour qu’ensemble nous puissions mieux participer au développement de notre région, voire du Burkina Faso », a-t-il souhaité.

Agence d’Information du Burkina

Pn/BBP