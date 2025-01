Yatenga/Sport: L’équipe de la DREPPNF championne de l’édition 2025 de la coupe du gouverneur

Ouahigouya, 15 janv. 2025(AIB)-La 8ème édition du tournoi maracana du gouverneur de la région du Nord dénommé « Tournoi inter-service » a connu son apothéose le lundi 13 janvier 2025 à Ouahigouya par le sacre de la direction régionale en charge de l’Education.

L’équipe de la direction régionale de l’éducation préscolaire primaire et non formelle (DREPPNF) a remporté la 8e édition « Tournoi inter-service » de football du gouverneur de la région du Nord, en battant en finale au tir au but l’équipe de la justice.

L’équipe victorieuse reçoit le trophée, un jeu de maillots, des ballons et une enveloppe financière de 100 milles FCFA. L’équipe de la justice empoche la somme de 75 milles FCFA, un ballon et un jeu de maillots.

Selon le directeur régional des sports et Loisir du Nord, Bouma Benao cette complétion vise à rassembler la jeunesse afin de promouvoir la pratique du sport pour tous, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les travailleurs.

«Depuis le début de la compétition jusqu’à la finale, c’est un message de paix qui a été véhiculé à chaque début du match. IL y’a eu beaucoup de fair-play et c’est vraiment un sentiment de joie qui nous anime aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le gouverneur de la région Issouf Ouédraogo, a remercié le comité d’organisation pour les efforts consentis pour la réussite de l’évènement malgré le contexte difficile.

« Nous sommes très émus de voir la jeunesse renforcer leurs liens sociaux par le football. Toutes nos félicitations aux organisateurs et que la paix revienne dans la région du Nord et de façon générale au Burkina Faso », a confié le premier responsable de la région.

« Nous sommes très content aujourd’hui. Durant deux mois, nous nous sommes battus pour remporter le trophée », a laissé entendre le capitaine de l’équipe de la DREPPN, Sana Mahamadi.

M. Sana a aussi félicité l’équipe de la justice qui à l’en croire, n’a pas démérité.

Débuté le 16 novembre 2024, le tournoi de maracana a connu la participation de 17 équipes issues des différents services de la région.

Agence d’information du Burkina

BB/ata