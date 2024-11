URKINA-YATENGA-RESILIENCE-VIVRES-DONS

Yatenga/Saaga Tour : L’artiste-musicien Dez Altino solidaire des veuves et orphelins des FDS

Ouahigouya, (AIB)-L’artiste-musicien Tégawendé Désiré Ouédraogo alias Dez Altino, a offert le samedi 9 novembre 2024 à Ouahigouya, lors de sa campagne nationale dénommée ‘’Saaga Tour’’, des vivres et matériels d’hygiène aux veuves et orphelins des Forces de défense de la patrie (FDS) de la région du Nord, tombées sur le champ d’honneur. Le don a été reçu par le gouverneur de la région du Nord, Issouf Ouédraogo.« Nous sommes des artistes et pour pouvoir mener nos activités il faut qu’il y ait la paix. C’est donc une manière pour nous de soutenir les FDS dans leur élan de reconquête du territoire nationale, a déclaré Tégawendé Désiré Ouédraogo alias Dez Altino.

C’était lors de ‘’Saaga Tour’’, une campagne nationale que l’artiste-chanteur a lancé pour promouvoir son nouvel album ‘’Saaga’’ dédicacé le 30 Mai dernier.Ce don de vivres est composé de 100 sacs de 25 kg de riz, 100 sacs de 20 kg de farine de maïs et de matériels d’hygiène aux veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) de la région du Nord, tombées sur le champ d’honneur.Le gouverneur de la région du Nord, Issouf Ouédraogo, a salué ce geste « hautement patriotique » de Dez Altino.

«C’est un réel plaisir parce que je sens que les décisions du gouvernement ont été acceptées », a dit le gouverneur Ouédraogo. Au nom du commandant du 12e RIC, le chef d’escadron de la gendarmerie, Lt Aboubacar Zerbo, a remercié l’artiste pour son geste.L’artiste a offert gracieusement un concert géant dans la soirée, aux mélomanes de la cité de Naaba Kango. La PDG des chaînes Dieudonné, Rose Sanou, marraine de ‘’Saaga Tour’’ a salué le parrainage de l’initiative. « Quand Dez m’a sollicité j’ai aussitôt répondu à son appel », a-t-elle confié. Mme Sanou a invité l’artiste à poursuivre dans ce sens car celui qui offre à la veuve et à l’orphelin gagne toujours. Après Ouahigouya dans la région du Nord, l’artiste-musicien compte poursuivre dans les 12 autres régions du pays.

Agence d’information du Burkina ASO/hb/bz