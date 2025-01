Burkina-Yatenga-Média-Clubs-Dialogue

Yatenga : la Radio notre dame du Sahel communie avec ses fidèles auditeurs

Ouahigouya, 13 Jan. 2025 (AIB)- Le Centre diocésain de communication (CDC) de Ouahigouya a organisé le samedi 11 janvier une journée des Clubs d’Ecoute et de Dialogue (CED) de la Radio Notre Dame du Sahel (RNDS), où les fidèles auditeurs ont communié avec leur média.

A la faveur de cette journée, une conférence au profit des auditeurs et une Assemblée générale des membres des clubs et des fidèles auditeurs étaient au programme de cette activité. A l’occasion, une présentation de vœux et une présentation de la médaille d’honneur des collectivités décernée par l’Etat à la Radio le 11 décembre 2024 a été présentée officiellement par le directeur du CDC, Abbé Raoul Konseimbo en présence de l’évêque du Diocèse Justin Kientéga.

Ils sont venus de toutes les contrées de la région du Nord, du Centre-Nord et de la ville de Ouahigouya pour prendre part à cette initiative du CDC. Les représentants des fidèles auditeurs de l’ensemble des radios de Ouahigouya, toutes typologies confondues ont rehaussé l’éclat de cette journée des CED.

C’est par une conférence animée par l’expert en cohésion sociale et développement des organisations communautaires Issoufou Joseph Bissiri que cette journée a débuté. Dans sa communication en langue Mooré M. Bissiri a rappelé le rôle d’une radio, le profil et le rôle d’un fidèle auditeur.

Le conférencier a esquissé au cours des échanges, des conseils pour le mieux vivre ensemble dans les communautés, le tout dans un esprit de cohésion sociale avant d’outiller les participants sur les techniques de recherche de partenariat, de financement et d’accompagnement des activités des clubs d’écoute et de dialogue.

Au cours de l’assemblée générale qui a suivi la conférence de renforcement de capacités, les membres des Clubs d’écoute et de dialogue ont échangé autour du bilan des activités de l’année écoulée des clubs et sur la proposition de programme 2025. Des recommandations et des perspectives ont été dégagées pour un bon fonctionnement des CED et de la Radio notre dame du Sahel et des autres projets du CDC.

A l’occasion, le directeur du CDC, Abbé Raoul Konseimbo a adressé ses vœux de fructueuse année 2025 à l’ensemble du personnel du CDC, aux auditeurs de la radio, aux collaborateurs et partenaires techniques et financiers de cette structure de communication diocésaine. La présence à la cérémonie de vœux de l’évêque de Ouahigouya par ailleurs promoteur du CDC, Monseigneur Justin Kientéga a été un moment propice pour la présentation officielle de la médaille des collectivités territoriales que l’Etat décernée le 11 décembre 2024 à titre exceptionnel au CDC à travers sa Radio pour services rendus à la Nation burkinabè et à la région du Nord en particulier.

Une messe d’action de grâce dans la journée du dimanche 12 janvier et une grande kermesse de réjouissance ont mis fin à la journée des CED et des fidèles auditeurs de la RNDS connu aussi sous le nom de radio « Kogl-Zanga ».

Agence d’Information du Burkina

