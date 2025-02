Yatenga : Du matériel pour la réalisation de micro-projets remis à des PDI de la commune de Ouahigouya

Ouahigouya, 20 février 2025 (AIB) – La Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN), en collaboration avec l’ONG Help, a remis du matériel aux personnes déplacées internes (PDI) et à leurs hôtes vulnérables pour la réalisation de micro-projets. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 19 février 2025 à Ouahigouya.

Au total, trente-cinq (35) personnes déplacées internes et membres des populations hôtes vulnérables ont reçu leurs kits de micro-projets des mains des premiers responsables de la FNGN, du directeur régional en charge de l’emploi et de la jeunesse, ainsi que du partenaire financier, l’ONG Help.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Paix et Développement des Personnes Déplacées Internes et Hôtes Vulnérables (PADEP), qui vise à renforcer la résilience des populations impactées par la double crise sécuritaire et humanitaire.

Pour le président de la Fédération Nationale des Groupements Naam, Nomwendé Joël Ouédraogo, « le soutien aux personnes vulnérables dans la réalisation de micro-projets a toujours été un combat pour la FNGN.

Aujourd’hui, grâce à notre partenaire financier, l’ONG Help, la FNGN apporte un appui concret aux PDI et aux hôtes vulnérables pour les aider à développer des micro-projets.

À travers cette remise de kits, nous réaffirmons notre engagement à accompagner la population résiliente de la commune de Ouahigouya dans la mise en place d’activités génératrices de revenus (AGR), afin que l’autonomisation économique devienne une réalité dans la région du Nord. »

Selon le chef de base de l’ONG Help à Ouahigouya, Julien Nimbrata Ouédraogo, « l’ONG Help, à travers ce projet, compte renforcer les capacités techniques des jeunes sur la création et la gestion de micro-entreprises.

Cela commence par une bonne identification des activités rentables et prometteuses dans ses zones d’intervention, ainsi que par un choix rigoureux des bénéficiaires parmi les PDI et les hôtes vulnérables.

Ces derniers doivent être engagés et convaincus de l’importance de ces actions d’accompagnement pour le développement économique de leurs entreprises. »

Trente-cinq (35) projets répartis dans neuf (09) domaines ont été retenus. Il s’agit notamment du maraîchage, de la grillade, de la coiffure (dames et hommes), de la transformation de jus à base de Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL), de la vente de fruits et légumes, de l’élevage de volaille, de la vente de céréales, de la vente de condiments et de la saponification.

Cette initiative a été accueillie avec enthousiasme par les bénéficiaires, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur joie et leur gratitude.

« Nous sommes très heureuses de recevoir ce matériel aujourd’hui pour la réalisation de nos micro-projets. Grâce à ces équipements, nous allons pouvoir créer nos propres entreprises et générer des revenus. Nous remercions chaleureusement la FNGN et son partenaire, l’ONG Help, qui ont véritablement pensé à nous », a confié Safiata Zono, l’une des bénéficiaires.

Agence d’Information du Burkina

BB/ATA