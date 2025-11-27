BURKINA-YAADGA-OUAHIGOUYA-FASO-MEBO

Yaadga/Faso mêbo : les contributions des bonnes volontés se poursuivent

Ouahigouya, 26 nov. 2025 ( AIB)- Entre le 24 et le 25 novembre, des citoyens ont contribué à l’initiative présidentielle Faso Mêbo pour le compte de la région de Yaadga à plus 12 tonnes de ciment et d’autres matériels, facilitant les travaux de la fabrication et de la pose des paves, a constaté l’AIB.

Depuis le 18 novembre dernier marquant l’ouverture officielle des magasins de Faso Mêbo à Ouahigouya, des bonnes volontés de la région se succèdent en vue d’apporter leurs contributions. Ainsi, dans la matinée du 24 novembre, c’est le chef du village de Dinguiri, (commune de Barga) et sa délégation qui ont remis 6 tonnes de ciment afin de soutenir l’initiative.

Pour Naba Wandga de Dinguiri, c’est un devoir pour lui d’apporter leur contribution qui est la preuve d’engagement patriotique pour la construction du Faso.

Dans la matinée du 25 novembre, c’est la communauté nigérienne vivant à Ouahigouya qui a été reçue par l’équipe de Faso Mêbo. A entendre le porte-parole de la délégation, Halidou Lawal, “contribuer à Faso Mêbo est pour nous une expression de la coexistence pacifique entre les trois États de l’AES. Nous vivons en parfaite harmonie ici à Ouahigouya et c’est une occasion pour nous de manifester notre attachement au Burkina Faso”.

Agence d’Information du Burkina

kni/pn/as/ata