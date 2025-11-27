BURKINA-MOUHOUN-ATELIER-REDEVABILITE

Mouhoun : L’ONG ASMADE présente les acquis du projet FLASH lors d’un atelier de redevabilité

Dédougou, 24 nov. 2025 (AIB)-L’ONG ASMADE a tenu, le lundi 24 novembre 2025 à Dédougou, un atelier régional de redevabilité sur le projet First local humanitarian alliance in the Sahel hot spots (FLASH). La rencontre, présidée par le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, représentant le gouverneur de Bankui, a rassemblé des autorités administratives, des acteurs humanitaires ainsi que des bénéficiaires venus des provinces du Mouhoun, des Banwa, du Nayala et de la Koosin.

Il a salué la pertinence du projet, qu’il a jugé en parfaite adéquation avec les besoins des populations vulnérables, en particulier celles affectées par l’insécurité.

M. Nakanabo, a rappelé que l’initiative, mise en œuvre par Danish Refugee Council (DRC) en partenariat avec A2N et ASMADE, avec l’appui financier de ECHO et du FCDO, vient renforcer les efforts du gouvernement en matière d’assistance multisectorielle aux personnes déplacées internes.

La cheffe du bureau régional d’ASMADE, Aminata Coulibaly, a indiqué que l’atelier constitue un cadre d’échanges pour présenter les résultats obtenus et recueillir les contributions des acteurs régionaux en vue d’améliorer les interventions futures.

Elle a souligné que le projet affiche un taux d’exécution de plus de 90%, traduisant l’engagement des équipes et la pertinence des actions menées.

Les responsables du projet ont présenté plusieurs acquis, notamment le renforcement des capacités d’urgence des acteurs locaux, l’assistance aux nouveaux ménages déplacés, la distribution de vivres et d’articles ménagers essentiels, ainsi que l’appui en abris légers.

Ils ont également mentionné les actions de sensibilisation sur la protection en contexte d’urgence, les formations des parents sur la nutrition et l’alimentation de l’enfant, de même que les initiatives de mobilisation communautaire visant à prévenir la malnutrition.

Les bénéficiaires ont témoigné de l’importance des appuis reçus.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Yé, Abdoulaye Alphonse Kalkoundo, a salué l’impact palpable du projet sur les conditions de vie des ménages déplacés.

Pour le déplacé interne de Djibasso, Mamadou Sidibé, les actions salvatrices du projet ont contribué à soulagé les peines des PDI grâce à l’appui en habits légers, la lutte contre la malnutrition chez les enfants et le soutien en matériel et ustensiles de cuisine.

L’atelier a également été ponctué par des communications animées par ASMADE, la direction régionale en charge de l’Action humanitaire et les représentants de OCHA.

Les échanges ont débouché sur plusieurs recommandations, notamment l’appui alimentaire aux populations retournées, le financement d’activités génératrices de revenus et la poursuite de l’assistance aux populations hôtes ainsi qu’aux anciens déplacés internes installés en milieu urbain.

Les autorités ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner les actions humanitaires en faveur de la stabilisation des communautés affectées par l’insécurité.

Elles ont encouragé la poursuite d’initiatives similaires pour apporter des réponses durables aux défis humanitaires dans la région de Bankui.

