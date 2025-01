Burkina-Yatenga-vœux2025

Vœux du nouvel an : « Que cette année soit celle de la victoire totale sur l’hydre terroriste » selon le Gouverneur de la région du Nord

Ouahigouya, 30 déc. 2024 (AIB)-A la faveur du nouvel an, les responsables administratifs, religieux et autres acteurs de la société civile de Ouahigouya ont exprimé leurs vœux et où le gouverneur de la Région du Nord Issouf Ouédraogo a souhaité que 2025 soit une année de victoire contre l’hydre terroriste.

Issouf Ouédraogo (gouverneur de la région du Nord)

« Je voudrais à l’orée de l’année 2025 inviter les populations à se mobiliser autour des orientations du gouvernement pour une libération totale du territoire. Je formule à l’endroit de tous ces combattants, forces de défense et de sécurité, volontaires pour la défense de la patrie, travailleurs du public comme du privé, producteurs, artisans, acteurs humanitaires et de développement et vaillantes populations dans toutes leurs composantes des vœux de santé, de prospérité et de succès. Que cette année soit l’année de la victoire totale sur l’hydre terroriste, celle de la production massive pour une réelle autonomie, celle d’une prise de conscience absolue, d’un civisme et d’un patriotisme engagé, celle de la paix et de la cohésion sociale retrouvée. Bonne et heureuse année prospère à toutes et à tous. Faisons-en sorte que cette année 2025 soit la meilleure, pleine d’efficacité et de fécondité. »

Tasséré Nacoulma (haut-commissaire de la province du Yatenga)

« A l’orée de la nouvelle année 2025 nous saisissons l’opportunité que nous offre l’Agence d’Information du Burkina pour adresser nos vœux de santé de paix de sécurité aux populations du Yatenga. Nous exhortons les populations à faire preuve de prudence dans les déplacements. Bonne et heureuse année 2025 aux populations dans une paix retrouvée.»

Monseigneur Justin Kientéga (évêque du diocèse de Ouahigouya)

« Au nom de l’église famille de Dieu du diocèse de Ouahigouya, je voudrais présenter à tous, mes vœux de paix, de bonne santé afin qu’ensemble nous puissions toujours rendre grâce à Dieu. Soyons des hommes d’espérance, ne baissons jamais les bras même quand c’est difficile. Que tout ce que nous ferons en 2025 concoure à la paix. A la faveur du nouvel an j’ose espérer que nous serons tous des hommes et femmes qui veulent partager la condition des autres et qu’à l’image de notre Dieu nous soyons des artisans de paix, de lumière. »

El Hadj HamidouTraoré (imam de la grande mosquée de Ouahigouya)

« Pour cette nouvelle année 2025, nous adressons nos bénédictions à tous nos frères et sœurs des autres confessions religieuses. Que Dieu facilite l’avènement d’un Burkina de paix, de prospérité et de bon vivre ensemble. Nous implorons la miséricorde d’Allah tout puissant qu’il inonde notre pays de joie, de compréhension entre les communautés. »

Daouda Sori (commissaire central de police de Ouahigouya)

« Au nom de la hiérarchie policière, nous présentons nos vœux, de santé de bonheur et paix à toute la Nation Burkinabè et particulièrement aux populations résilientes du Nord. Notre souhait est qu’au regard des efforts menés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que l’année nouvelle qui s’annonce soit décisive dans le combat pour la libération des zones infestées. Nous espérons une synergie d’actions offensives entre nos vaillantes populations avec l’ensemble des forces de défense et de sécurité pour le retour de la paix. Bonne et heureuse année 2025.»

Bagaya Abdoulaye (producteur maraicher)

« Nous remercions les autorités pour les efforts consentis afin d’améliorer notre sécurité et favoriser le retour de la paix dans notre région et dans toutes les contrées du Burkina. Nous prions pour la fin de la guerre afin que les populations déplacées puissent rejoindre leurs terroirs pour produire et reprendre leur vie d’antan dans la santé. »

Sawadogo Bibata (vendeuse de légumes)

« Nous encourageons le Président du Faso afin qu’il nous sorte de la situation dans laquelle le peuple burkinabè est plongé depuis quelques années. Nous sollicitons pour 2025 des appuis financiers pour nos activités afin que les femmes qui sont en majorité des cheffes de ménages puissent toujours continuer à contribuer pour la bonne marche des familles. »

Amadou Bah (particulier au secteur 6)

« Nous vivons dans un pays où l’insécurité est une préoccupation des populations. Pour 2025 notre vœu est que la stabilité du pays soit au rendez-vous pour que la paix soit une réalité dans le plus reculé de nos villages. Nous souhaitons que les gens soient toujours résilients, du courage et de la persévérance dans le travail, que la mobilisation contre les ennemis de notre patrie soit renforcée pour favoriser l’avènement de la paix tant souhaitée. Bonne et heureuse année à tous »

Azèta Guiro dit Beauté (Coiffeuse)

« Que 2025 nous apporte la paix pour la bonne marche des affaires. Que Dieu nous donne la santé, la prospérité avec un esprit de partage avec nos frères et sœurs. Que le pouvoir fasse tout pour restaurer le territoire du Burkina Faso ce qui va nous permettre d’aller partout sans être inquiété en 2025 »

Isoufou Sawadogo (étudiant)

« Je souhaite bonne année à tous les Burkinabè. J’ai une pensée particulière pour nos FDS et VDP dont les actions quotidiennes sur le théâtre des opérations nous rassurent et nous donne l’espoir que demain sera meilleur. Nous souhaitons que les autorités réduisent la corruption et surtout facilite des formations en entreprenariat pour les jeunes et pourquoi pas créer plus d’emplois pour eux. Que la paix revienne au Faso. »

Oumarou Clément Ouédraogo (directeur de radio)

« Je formule le vœu que l’esprit de sagesse soit permanente dans nos esprits et les grâces du Seigneur nous inondent au quotidien. Nous souhaitons que les gens se pardonnent pour faciliter le bon vivre ensemble, la cohésion sociale surtout que nous avons espoir que la paix et la sécurité seront de retour. Je souhaite bonne année 2025 aux fidèles auditeurs de la radio de l’Amitié, aux autorités et à l’ensemble du peuple burkinabè. »

Hamidou Ouédraogo (agent de santé)

« Nous souhaitons d’abord la santé pour les populations, la paix au Faso. Nous traversons des moments difficiles et nous voyons la précarité des personnes déplacées internes dans les formations sanitaires. Notre souhait est que les personnes vulnérables soient davantage soutenues et qu’elles puissent rejoindre leurs villages pour réorganiser leur vie dans la santé, la paix et la sécurité. Meilleure santé à tous les malades et bonne année 2025 au vaillant peuple du Faso.»

Agence d’information du Burkina

pn/as/ata