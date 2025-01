USA-Président-Décret-Genres

USA : Trump signe un décret reconnaissant deux genres immuables aux États-Unis, masculin et féminin

Ouagadougou, 21 janv. 2025 (AIB) – Le président américain Donald Trump a signé un décret sur la reconnaissance aux États-Unis de deux genres invariables, masculin et féminin, et le rejet de la soi-disant idéologie du genre, rapporte des sources médiatiques.

« La politique des États-Unis est de reconnaître deux genres, masculin et féminin. Le genre humain est immuable et repose sur une réalité fondamentale et indéniable », rapporte le document publié sur le site internet de la Maison-Blanche.

Il est précisé que le concept de genre se réfère à la classification biologique immuable d’un individu et n’est pas synonyme du concept d’ « identité de genre », qui est appelé « un sens totalement interne et subjectif de son propre moi ».

Le décret stipule également que les mots « femme » et « fille » se réfèrent aux adultes et mineurs de sexe féminin, et que les mots « homme » et « garçon » se réfèrent aux adultes et mineurs de sexe masculin, respectivement.

Le document critique ce que l’on appelle l’idéologie du genre, qui classe le genre comme un concept modifiable selon la volonté de l’individu. L’affirmation des partisans de cette idéologie selon laquelle les hommes peuvent prétendument s’identifier à des femmes et les femmes à des hommes est reconnue comme fausse.

M. Trump a également ordonné que les espaces personnels réservés aux femmes ou aux hommes ne soient utilisés que par des personnes du sexe approprié, sur la base d’une caractéristique biologique et non d’une identité subjective.

En outre, toutes les agences fédérales ont reçu l’ordre de supprimer toutes les informations qui promeuvent ou imposent l’idéologie du genre, et il leur est interdit d’utiliser des fonds publics pour promouvoir de telles idées. Il est également interdit d’effectuer des procédures médicales de changement de sexe avec des fonds publics.

Le dirigeant américain a demandé à son assistant législatif de soumettre dans les 30 jours le texte du projet de loi codifiant toutes les définitions contenues dans le décret.

Agence d’information du Burkina