Un Japonais exprime sa profonde admiration pour la politique souverainiste du Président Ibrahim Traoré

Bobo-Dioulasso, 17 sept. 2025 (AIB)- En séjour au Japon, l’inspecteur de l’enseignement du premier degré, chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Bobo 4, Sangouanssira Bernard Sanou, et son équipe ont rencontré un Japonais admirateur du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon M. Sanou, le Japonais a expliqué avoir été marqué par le discours du président lors du deuxième sommet Russie-Afrique en 2023 et cherchait depuis à mieux connaître le Burkina Faso et son chef de l’État.

On se rappelle que lors de son allocution, le chef de l’État avait appelé les dirigeants africains à un sursaut d’orgueil face à leurs enfants qui meurent dans les océans sur la route de l’Europe, alors que le continent regorge d’innombrables potentialités.

Il avait aussi fustigé le néocolonialisme qui s’est mué en terrorisme pour s’accaparer les richesses des pays endeuillés.

Le chef de l’État avait également exhorté ses homologues africains à s’inspirer de ce qui marche ailleurs pour développer leurs pays et à cesser de solliciter de l’aide à tout vent.

Séduit par ses propos et cette vision de développement endogène, le Japonais, arborant un tee-shirt à l’effigie du président, a posé de nombreuses questions sur le parcours du capitaine Traoré en trois ans de gestion.

L’équipe burkinabè a présenté le contexte de l’arrivée au pouvoir du capitaine Traoré ainsi que ses initiatives dans les domaines de la sécurité, de la souveraineté, de l’éducation, de l’agriculture et du développement. Des projets tels que Faso Mêbo et l’offensive agrosylvopastorale ont également été exposés.

« Il s’est montré très enthousiaste vis-à-vis du président Ibrahim Traoré et de nos explications. Nous avons eu la chance de rencontrer un véritable fan », a indiqué l’inspecteur Bernard Sanou.

Le Japonais a confié que ses échanges avec l’équipe burkinabè l’avaient profondément édifié, au point qu’il se demande s’il existe des Burkinabè qui ne partagent pas l’admiration pour le président.

Pour conclure, il a exprimé son souhait que la paix, la sécurité, le vivre-ensemble et la cohésion sociale soient des valeurs partagées par tous les Burkinabè. Il a également indiqué qu’il n’exclut pas de venir visiter le Burkina Faso dans les années à venir.

L’équipe burkinabè séjourne au Japon à l’invitation du groupe B-JAPE (Burkina-Japon Apprendre Ensemble), un programme d’échanges d’expériences sur les pratiques éducatives dans les deux pays. Composée de deux inspecteurs et d’une enseignante, elle visite des écoles japonaises et échange sur les pratiques de classe afin de s’enrichir mutuellement et de partager les cultures.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata/ak