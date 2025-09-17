Batié : L’OPPREGECC renforce ses capacités pour faire face aux conflits communautaires

Batié, mercredi 17 septembre 2025 (AIB) -Trois jours de travaux ont débuté au profit des membres de l’Observatoire provincial de prévention et de gestion des conflits communautaires (OPPREGECC) dans la salle de conférence du Haut-commissariat de Batié.

À l’instar d’autres provinces, le Noumbiel n’échappe pas aux conflits communautaires que connaît le Burkina Faso. Ainsi, au premier semestre 2025, la province a enregistré plus de 29 cas de conflits communautaires, toutes typologies confondues, avec un taux de résolution de 38 %.

Le nombre élevé de conflits, contrastant avec le faible taux de résolution, souligne les défis encore à relever. Il est nécessaire, individuellement et collectivement, de déployer des efforts pour instaurer un climat favorable à la paix et au vivre-ensemble harmonieux, d’où l’importance de cette formation.

Selon le Haut-commissaire de la province, Drissa Hema, l’objectif de la session est majeur : « renforcer les capacités des membres de l’OPPREGECC/Noumbiel avec, en ligne de mire, une maîtrise plus ou moins parfaite de l’identification des indices, des typologies, des causes et des acteurs d’un conflit », a-t-il déclaré.

Durant ces trois jours, les participants bénéficieront de plus de sept (07) modules, suivis d’échanges, et élaboreront, à l’issue des travaux, un plan d’action pour mieux prévenir et gérer les conflits communautaires dans la province.

Agence d’Information du Burkina

HO/ata