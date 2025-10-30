Un ghanéen rallie Accra-Ouaga à pied pour soutenir le Capitaine Traoré et l’unité africaine

Ouagadougou, 28 oct. 2025 (AIB)-Le Ghanéen Alhadji Yakub Ayana a accompli un périple de plus de 950 kilomètres à pied entre Accra et Ouagadougou en 17 jours, pour porter un message fort d’unité panafricaine et de soutien au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, dans sa politique souverainiste.

Revêtu d’un costume confectionné à partir de morceaux de drapeaux des 54 pays africains, le marcheur panafricaniste Alhadji Yakub Ayana a bravé le vent, le soleil, la faim, le froid, la soif et la fatigue pour prêcher l’unité africaine tout au long de l’axe Accra-Ouagadougou.

Parti le 10 octobre, il est arrivé à Ouagadougou le 27 octobre 2025, à la Place de la Révolution. Visiblement ému, il a rendu grâce à Dieu avant de s’incliner devant le monument de la Flamme de la Révolution, allumée par le Président Thomas Sankara.

« Ce n’était pas facile, mais au nom de l’amour pour l’Afrique, je l’ai fait. J’avais parfois les pieds enflés, mais grâce à l’assistance médicale de l’ambulance qui m’a accompagné tout au long du trajet, tout s’est bien passé.

Nous sommes un continent riche qui a besoin d’unité pour se développer et rayonner dans le monde. Si nous y parvenons, ce sont les Blancs eux-mêmes qui viendront tenter l’immigration en Afrique en quête de l’Eldorado », a déclaré Alhadji Yakub Ayana.

Pour lui, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, incarne le leader africain qui œuvre pour les intérêts de son peuple et de l’Afrique. C’est pourquoi il met en garde les impérialistes qui voudraient attenter à sa vie.

« Nous voulons lancer une mise en garde à l’Occident de ne pas toucher à notre Président Ibrahim Traoré, parce qu’on entend souvent des rumeurs selon lesquelles on voudrait lui nuire. Mais nous les mettons en garde aujourd’hui : qu’ils n’osent pas », a renchéri Adams Abubakar Alhassan, membre du comité d’organisation.

Durant son périple, M. Ayana était accompagné de neuf personnes, dont des agents de santé à bord d’une ambulance médicalisée, des agents de sécurité et des sympathisants.

Awa Ilboudo, Burkinabè née et résidente au Ghana, fervente partisane de la révolution sankariste, n’a pas hésité à se joindre à Alhadji Ayana pour exprimer son admiration au Capitaine Ibrahim Traoré, qu’elle considère comme un digne héritier du président Sankara.

Le souhait du marcheur panafricaniste est de rencontrer le Président Ibrahim Traoré, le ministre des Affaires étrangères Karamoko Jean Marie Traoré, Sa Majesté le Mogho Naaba Baongho et des leaders religieux.

M. Ayana arrive au Burkina Faso au moment où séjourne plus de 700 Afrodescendants et des africains de la diaspora, en quête de retrouver leurs sources.

Agence d’Information du Burkina

