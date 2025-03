Burkina-Tuy-Célébration-8 Mars

Tuy : Une journée des communautés pour commémorer le 8-mars

Pour commémorer la 168e journée internationale des droits de la femme, des femmes réunies au sein de la coordination provinciale des organisations féminines du Tuy ont avec le soutien du projet Ouagadougou-Koudougou-Dédougou-Bobo-Dioulasso (OKDB) de la province organisé le samedi 8 mars 2025 à Houndé une journée des communautés pour promouvoir le vivre-ensemble.

La célébration, marquée par des danses traditionnelles et expositions des mets et produits locaux, a permis de découvrir la diversité ethnique et culturelle de la province à travers les communautés Bwaba, Dafing, Gourounsi, Bissa, Dagara, Lobi, Sénoufo, Peulh, Bobo-madarin, Samo, Mossi .

A cela s’ajoute une représentation théâtrale sur la cohésion sociale afin de renforcer les liens entre ces différentes ethnies. Les femmes ont par ailleurs été sensibilisées sur leur rôle dans la promotion de la paix et la cohésion sociale.

Pour la coordinatrice provinciale des organisations féminines du Tuy, Aminata Lamien, 8 mars est un moment propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer la situation de la femme. Elle a exhorté ses sœurs à saisir cette occasion pour exprimer leurs aspirations profondes et réfléchir sur leurs responsabilités dans les communautés.

Le Secrétaire général de la province (SGP) du Tuy, Dieudonné Zeida a soutenu que le choix du thème national « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso : quelles stratégies pour promouvoir l’entrepreneuriat agricole des femmes ? », vise à renforcer les capacités des femmes à mieux relever les défis de la crise sécuritaire et susciter le développement de l’entrepreneuriat agricole.

Il assuré que la journée des communautés contribuera sans doute à l’édification d’une culture de paix et de cohésion sociale dans la province.

Le responsable thématique en gestion des ressources naturelles et cohésion sociale du projet OKDB/Tuy, Prosper Ouattara s’est dit impressionné par la richesse culturelle et la dynamique de cohésion sociale des communautés présentes dans la province du Tuy.

