Tuy/Montée des couleurs : Le haut-commissaire appelle les populations à s’acquitter de leurs devoirs fiscaux

Houndé, 2 sept. 2025 (AIB)-Le haut-commissaire du Tuy, Issiaka Segda, a appelé lundi 1er septembre 2025 les populations de la province à s’acquitter de leurs devoirs fiscaux tout en respectant l’échéancier des déclarations et des paiements. C’était à l’occasion de la cérémonie provinciale de montée des couleurs nationales, organisée dans l’enceinte de la direction provinciale des impôts du Tuy.

« J’appelle l’ensemble des populations de la province à s’acquitter de leurs devoirs fiscaux. Respectez les échéanciers des déclarations et des paiements, car la prospérité de notre nation dépend de la conscience et de la responsabilité de chacun », a déclaré Issiaka Segda. Il s’exprimait lors de la montée des couleurs nationales à la direction provinciale des impôts du Tuy.

Le haut-commissaire a invité les citoyens à percevoir l’impôt non pas comme un fardeau, mais comme un investissement pour l’avenir commun. « Chaque franc payé est une brique posée sur l’édifice de notre nation. Il contribue à réduire les inégalités, à soutenir les plus vulnérables et à garantir à chacun des opportunités de réussite, peu importe son origine sociale », a-t-il indiqué.

Pour lui, payer ses impôts revient à participer directement au financement de la souveraineté militaire, sociale et économique du Burkina. « Les routes que nous construisons, les écoles où sont formés nos enfants, les centres de santé où nos familles sont soignées, les barrages qui nous apportent l’eau et l’énergie, ainsi que les subventions des produits de première nécessité, sont financés par l’impôt », a-t-il expliqué.

L’autorité provinciale a également salué le travail exemplaire des agents de la direction provinciale des impôts du Tuy. « Votre intégrité, votre professionnalisme et votre engagement sont essentiels pour instaurer la confiance avec les contribuables et pour assurer une juste répartition de l’effort fiscal », a soutenu Issiaka Segda.

Pour sa part, le directeur provincial des impôts du Tuy, Abdoulaye Taousa, a souhaité la bienvenue aux forces vives et exprimé sa satisfaction d’accueillir cette cérémonie. Il a saisi l’occasion pour présenter son service. Selon lui, créé en 2000 en tant qu’antenne fiscale, le service a d’abord été érigé en division fiscale de la province du Tuy en 2005 avant de devenir en 2012 la direction provinciale des impôts.

M. Taousa a par ailleurs rappelé les missions de son service, qui sont, entre autres, l’application de la réglementation fiscale, domaniale et foncière, le contrôle fiscal et la sensibilisation fiscale dans toute la province du Tuy.

La prochaine cérémonie de montée des couleurs, prévue le lundi 6 octobre 2025, aura lieu à la direction provinciale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers du Tuy.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata