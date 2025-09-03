Burkina-Guiriko-Jeux-nationaux

Houet/Jeux de la relève sportive : Pus de 2000 jeunes en compétition à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 2 sept. 2025 (AIB)-La troisième édition des Jeux nationaux de la relève sportive (JNRES) a été lancée mardi, au stade Sangoulé Lamizana, sous le patronage du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Anũuyirtole Roland Somda.

L’évènement regroupe cette année l’ensemble des écoles de formation de la relève sportive issues de toutes les régions du Burkina Faso, ainsi que des structures privées de formation des petites catégories.

Au total, plus de 2000 jeunes sportifs âgés de 14 à 18 ans compétiront dans sept disciplines : le football, le handball, le basketball, l’athlétisme, le volley-ball, le cyclisme et la lutte traditionnelle.

Le lancement officiel s’est déroulé en deux étapes : un cross populaire à travers les artères de la ville durant plus de 30 minutes, suivi d’une séance d’aérobic devant le stade. Ces moments de mobilisation et de communion ont été marqués par l’intervention du Conseiller technique au ministère des Sports, Idrissa Traoré, Représentant le ministre.

« Avec cette mobilisation, nous avons senti une jeunesse très engagée. Nous savons que nous aurons une compétition de belles factures », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs réitéré l’engagement du gouvernement à accorder une place centrale à la formation sportive de base.

M. Traoré a rappelé que « le gouvernement a lancé une initiative spéciale dénommée Initiative présidentielle pour la Relève et l’Élite sportive (IP-RELIS) qui vise à promouvoir le sport de masse afin de disposer d’une relève aguerrie et consciente, capable de défendre le drapeau burkinabè ».

Le conseiller technique a également souligné que ces jeux constituent une vitrine qui témoigne de la vitalité de la jeunesse burkinabè et de la résilience du pays. « Cette édition vient montrer au monde entier que le Burkina Faso est vivable », a-t-il affirmé.

Les compétitions se dérouleront sur plusieurs sites de la ville de Bobo-Dioulasso notamment : le football au stade Sangoulé Lamizana et au stade Wobi, le basketball, le handball et le volley-ball sur le plateau du lycée Ouezzin Coulibaly, tandis que l’athlétisme et le cyclisme auront pour cadre le stade Sangoulé.

Prévue du 31 août au 08 septembre, la 3e édition des Jeux nationaux de la relève sportive connaîtra son apothéose le dimanche 7 septembre 2025 à partir de 15h au stade Wobi de Bobo-Dioulasso.

Agence d’information du Burkina

AB/yos