Burkina-Ganzourgou-Concertation-Provinciale-1ère-Session

Ganzourgou : production agricole, environnement, santé et mine au cœur de la première session du Cadre de concertation provincial 2025

Avec plus de 931 hectares déjà labourés et 400 tonnes d’intrants agricoles distribués, la campagne agricole 2025-2026 s’annonce sous de bons auspices dans la province du Ganzourgou. C’est ce qu’a révélé le directeur provincial de l’Agriculture, Sey Omar Ouédraogo, lors de la première session ordinaire du Cadre de concertation provincial (CCP), tenue le 29 juillet 2025 à Zorgho. Cette rencontre présidée par le haut-commissaire Aminata Sorgho/Gouba a permis aux acteurs de faire le point sur les secteurs clés du développement local.

« Le niveau d’exécution des opérations est assez satisfaisant », a affirmé M. Ouédraogo. Selon lui, dans le cadre de l’offensive agricole, le ministère de l’agriculture, des ressources a animales et halieutiques a déployé dans la province 9 tracteurs et 5 motoculteurs, des semences et de l’engrais déjà distribués. À l’en croire, à l’issue de cette campagne, il est attendu plus de 152 000 tonnes de céréales dans la province, soit plus de 50 % de la production régionale. En plus, 23 849 tonnes de cultures de rente (arachide, sésame, soja) et 11 435 tonnes de niébé et de voandzou sont espérées. Le mécanisme des labours subventionnés, les modalités d’octroi de bons, ainsi que le coût des opérations ont été détaillés aux participants.

Dans son allocution d’ouverture, Mme le haut-commissaire a salué les réformes engagées dans le domaine agricole pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. Elle a exprimé sa reconnaissance envers les services techniques, les agriculteurs et les partenaires, tout en rendant un hommage appuyé aux producteurs en pleine saison des travaux champêtres.

La session a aussi été l’occasion de présenter les résultats de l’initiative nationale « L’heure patriotique pour reverdir le Faso ». Le directeur provincial des eaux et forêts, Sayouba Sigué, a indiqué que plus d’un million de plants ont été mis en terre dans le Ganzourgou, le 21 juin dernier, grâce à une forte mobilisation, hissant la province au premier rang national. Il a salué l’engagement de tous les acteurs et invité à poursuivre les initiatives de reboisement et surtout à prendre soin des plants.

Sur le plan sanitaire, le médecin-chef du district, Dr Delphin Kaboré, a évoqué le déroulement de la campagne de distribution des Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA). Selon lui, le district sanitaire a enregistré un déficit initial de plus de 71 000 moustiquaires. L’approvisionnement complémentaires intervenu hors délai a entraîné la prolongation de la distribution au-delà du 17 juillet. Il s’est dit confiant quant à l’atteinte des objectifs.

Le projet minier Toèga SA, situé à Mankarga V8 dans la commune de Boudry, a été aussi présenté par M. Jacques Guitanga. Filiale de la société West African Resources, le projet Toèga vient porté à 3 le nombre de mines en exploitation dans la province. Il prévoit la réinstallation de 58 ménages, s’investi dans le dialogue avec les communautés et se distingue par plusieurs réalisations sociales dans les villages impactés.

A la clôture de la session, le haut-commissaire a lancé un appel à toutes les parties prenantes à s’investir pour la tenue régulière de ce cadre, qui constitue un espace privilégié d’échange autour des questions de développement de la province.

Agence d’Information du Burkina

MS/OO