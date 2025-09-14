BURKINA-TUY-SÉCURITÉ-PARTENARIAT-ENDEAVOUR-INFRASTRUCTURE-CASERNE

Tuy : Inauguration du 23e escadron de gendarmerie mobile à Houndé

Houndé, 13 sept. 2025 (AIB)-Le 23e escadron de gendarmerie mobile a été officiellement inauguré ce samedi 13 septembre 2025 à Houndé, région du Guiriko, en présence du ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana. L’infrastructure est le fruit d’un partenariat entre l’État burkinabè et la société Endeavour Mining.

Réalisée sur une superficie de deux hectares, la caserne comprend notamment des dortoirs, une aire de sport, une infirmerie, une salle des opérations, des bureaux, un stand de tir et un forage.

D’un coût estimé à 1,49 milliard FCFA, l’ouvrage a été financé par Endeavour Mining. Selon son directeur pays, Souleymane Boly, cette réalisation est « un symbole fort de partenariat, de confiance et d’engagement entre l’État burkinabè et Endeavour Mining ».

« La continuité des activités minières d’Endeavour Mining au Burkina dépend en grande partie du travail acharné des forces de défense et de sécurité (FDS) qui veillent nuit et jour pour nous assurer un environnement stable et serein », a-t-il ajouté.

Reconnaissant envers les FDS, M. Boly a réaffirmé l’engagement de son groupe à continuer de les accompagner dans l’accomplissement de leurs missions.

Au nom des bénéficiaires, le commandant de la 2e légion de gendarmerie de Bobo-Dioulasso, le colonel Léonid Rakiswendé Diabri, a salué un « joyau très attendu ».

Il a remercié Endeavour Mining ainsi que sa filiale Houndé Gold Operation (HGO) pour « la bonne volonté et tous les efforts consentis ».

Le colonel a rassuré que ces infrastructures seront entretenues et utilisées à bon escient afin d’offrir aux populations de Houndé « la quiétude et le cadre sécuritaire indispensables aux activités socio-économiques et au développement de la région ».

Pour sa part, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a exprimé sa satisfaction et félicité le partenariat avec Endeavour Mining. Il a qualifié cette réalisation d’« aboutissement d’un partenariat exemplaire entre l’État burkinabè et le secteur privé ».

« Elle illustre la volonté commune de conjuguer les efforts pour faire face aux défis sécuritaires actuels », a-t-il souligné.

Selon lui, ces équipements amélioreront les conditions de vie et de travail des gendarmes, tout en renforçant leur efficacité opérationnelle et leur capacité à protéger durablement les populations.

« Je suis convaincu que cette caserne contribuera significativement à la stabilité de la ville de Houndé ainsi qu’au renforcement de la sécurité dans toute la province du Tuy », a déclaré le ministre.

Il a exhorté les gendarmes du 23e escadron à se mettre « entièrement et résolument au service des populations » et à être exemplaires dans l’accomplissement de leurs missions. Il a également invité les habitants à coopérer avec les FDS pour « la coproduction d’une sécurité durable ».

« C’est ensemble, dans la confiance mutuelle, le dialogue et la collaboration, que nous bâtirons une communauté forte, plus sereine et plus résiliente face aux défis de l’heure », a-t-il conseillé.

M. Sana a enfin réitéré sa gratitude à Endeavour Mining pour son engagement en faveur de la protection du territoire, du bien-être des populations et de la consolidation de la paix.

La cérémonie a également été marquée par une remise de matériel au profit de l’escadron, composé d’outils informatiques, d’un kit de boxe, de vingt motocyclettes, de deux drones de surveillance et de trois véhicules de type Land Cruiser. Elle a pris fin par une visite des infrastructures suivie d’une plantation d’arbres dans l’enceinte de la caserne.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata