BURKINA-SIRBA-GNAGNA-CITOYENNETE-REHABILITATION-RN18

Bogandé : La veille citoyenne réhabilite un tronçon de la RN18 dégradé par les pluies

Bogandé, 14 sept. 2025 (AIB) – Les membres de la veille citoyenne de Bogandé, appuyés par des commerçants riverains, ont entrepris le samedi 13 septembre 2025, des travaux de réhabilitation d’un tronçon de la Route nationale n°18 (RN18) situé entre les services de l’ONEA et de la CEB, a constaté l’AIB.

Fortement dégradée par les pluies, cette portion de route, qui dessert également le secteur 3 de la ville de Bogandé, représentait un danger pour les usagers de la circulation.

Munis de pelles, de brouettes, de sacs de gravier et à l’aide de tricycles, les hommes, les femmes et les jeunes se sont mobilisés le samedi 13 septembre 2025 pour colmater les nids-de-poule et renforcer la chaussée à l’aide de matériaux de remblai.

« Il était devenu difficile de circuler ici, surtout pour les engins à deux roues. Nous avons décidé de ne pas attendre une intervention extérieure », a expliqué un membre de la veille citoyenne.

L’initiative a été bien accueillie par les commerçants installés le long de la voie, qui ont apporté un soutien logistique et matériel à l’opération.

Plusieurs d’entre eux, ont salué cet élan de solidarité citoyenne et appelé à une prise de relais par les services techniques compétents pour une solution durable.

Le président du conseil communal de la veille citoyenne de Bogandé, Tinguier Lankoandé, a remercié l’ensemble des participants pour leur mobilisation. Il les a invités à continuer dans cette dynamique à l’occasion d’une série d’activités prévues dans les jours à venir.

Ce type d’initiative communautaire reste courant à Bogandé, dans un contexte où l’entretien des infrastructures routières demeure un défi pour de nombreuses collectivités.

Agence d’information du Burkina