Tournoi de l’UFOA-B U17 : les Etalons cadets qualifiés pour les demi-finales

Ouagadougou, 24 sept. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso se sont qualifiés pour les demi-finales après la défaite des cadets béninois mercredi devant leurs homologues du Nigéria (1-4) dans le tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de la zone B (UFOA-B) qui se déroule à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, a-t-on appris de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Selon la FBF, « les Étalons se projettent déjà sur les 1/2 finales. Après la large défaite des Guépards U17 du Bénin face au Nigeria 1-4, les cadets burkinabè avec 3 points + 1 se positionnent derrière le Nigeria (3 points + 3) ». Après deux défaites, le Bénin est éliminé avec 0 point dans ce groupe B à 3.

Samedi prochain sur le terrain du lycée Scientifique de Yamoussoukro, les poulains de Moussa Sanogo Falcao jouent leur dernier match de poule contre le Nigeria pour le leadership du groupe.

Agence d’information du Burkina

